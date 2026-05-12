NBA／連6年倒在第二輪生涯無緣東決 安比德展望下季：我們必須更進步

安比德（Joel Embiid）與費城76人在本季季後賽再度止步東區第二輪，而且還是在主場以114比144慘敗給尼克、遭到4戰橫掃後黯然出局。不過即便球季提前結束，安比德談到自己的身體狀況時，卻罕見展現出強烈信心，強調自己對未來健康狀況「比過去任何時候都更有信心」。

「我的膝蓋一直是最大的問題，但現在我已經不再去想它了。」安比德表示，「只要我們持續現在的方式，我相信未來也不需要再擔心它。我現在已經開始看向下個賽季，希望自己能更長時間保持健康並持續出賽。至於個人數據或目標，其實都不重要，只要我能夠健康上場，其他一切自然都會跟著來。」

健康問題始終是安比德職業生涯最大的陰影。過去10個賽季，他總共只出賽490場，平均每季不到50場，更別提他生涯前兩年幾乎完全因傷報銷。進入季後賽後，傷病問題更屢屢纏身，本季也不例外。

就在1個月前，安比德才接受緊急闌尾切除手術，休養17天後火速復出，但面對尼克系列賽期間，他又遭遇右臀與腳踝傷勢困擾，第2戰更直接缺席。第7戰逆轉塞爾蒂克的首輪系列賽中，隊友馬克西（Tyrese Maxey）還曾在比賽尾聲倒在安比德腿上，讓他的身體狀況雪上加霜。

76人總教練諾斯（Nick Nurse）談到安比德時，也忍不住稱讚他的拚戰精神。「我只能說，我非常敬佩他。他真的拼盡全力想上場比賽，尤其第3戰對他來說真的非常艱難。他的狀況比第3戰稍微好一點，但他已經把自己所有能給的都給了球隊。」

事實上，安比德在首輪對塞爾提克的後3戰，打出堪稱生涯最佳的季後賽內容之一，成功率領76人從1比3落後逆轉晉級，成為NBA史上第4支以下剋上完成1比3逆轉的球隊。不過進入第二輪後，他的身體狀態明顯無法支撐高強度比賽。

安比德透露，自己現在許多身體不適，其實都與闌尾手術後的連鎖反應有關。「因為太早復出，核心力量還沒恢復，所以很多部位都被影響了。臀部、內收肌，全都變得不對勁。這不是藉口，但身體確實還沒完全準備好，你幾乎沒有時間調整，就直接進入季後賽強度。」

即便如此，安比德仍認為自己已經拚盡全力。「我真的已經盡可能去打、去拚，也努力幫助球隊提高贏球機會，但最後還是沒能做到。所以我會回頭檢視自己，我必須變得更好。」

值得注意的是，安比德也表示，困擾他過去兩年的左膝問題，如今終於找到改善方向。上季他因膝傷只打19場，本季也僅出賽38場，但他認為自己終於可以在休賽季真正投入訓練與技術提升，而不只是復健。

然而76人的整體問題顯然不只安比德的健康。尼克此役開賽就火力全開，前三分球13投12中，幾乎徹底打爆76人防線。喬治（Paul George）賽後也無奈表示：「他們一開始就重拳猛攻，而且一路不停出拳。」

這已經是安比德生涯9度季後賽之旅中，第6次倒在第二輪，76人更已經長達25年無緣東區決賽。談到球隊現況，安比德坦言：「我為這支球隊感到驕傲，我們整季都很努力，但有時候你也必須承認，對手就是更好。」

「我們從上到下都必須進步，包含老闆、管理層、球員、教練團，每一個人都得變得更好。」