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NBA／與「字母哥」緣分已盡？ 公鹿開放報價將掀搶人大戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公鹿與當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。 路透
公鹿與當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。 路透

公鹿與當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）長達13年的賓主關係，恐怕已走到了十字路口，根據聯盟消息人士提前透露，隨著NBA新秀聯合試訓展開，公鹿球團已正式「開門做生意」，聽取各方對這位兩屆MVP的交易報價，預計將引發今夏聯盟勢力的版圖大震盪。

公鹿今季戰績慘澹，僅寫下32勝50敗，連附加賽門票都沒摸到，與過往連續九年闖進季後賽的榮光形成強烈對比，儘管總管霍斯特（Jon Horst）近年大動作換來哈勒戴（Jrue Holiday）與里拉德（Damian Lillard），並在近日開出六年長約邀來前灰熊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）掌舵，試圖重塑球隊文化，但這一切似乎都已留不住心意已決的安戴托昆波。

公鹿共同老闆哈斯蘭（Jimmy Haslam）日前在詹金斯的入隊記者會上，坦承雙方關係已到攤牌時刻。哈斯蘭強調，球團會與安戴托昆波協商出對雙方最好的結果，若無法達成續約協議，交易將是唯一選項，「接下來的六到七周，我們將決定他是要續約留隊，還是轉戰他處。」

事實上，雙方的裂痕早已在季中浮現，安戴托昆波曾對尼克隊表達好感，季末更因膝傷停賽風波引發與球團間的信任危機。消息指出，公鹿目前的交易要價極高，鎖定「年輕潛力新秀」及「大量選秀權」；而擁有首輪第11順位的勇士隊、第13順位的熱火隊，以及此前曾展開追求的尼克、塞爾蒂克與湖人，都被視為潛在的競爭者。

安戴托昆波 NBA 里拉德 NBA季後賽

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