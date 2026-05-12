NBA／馬刺福克斯腳踝不適 明天G5出賽成疑

馬刺隊迎接明天第5戰前，一則以喜一則以憂，喜的是當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）躲過禁賽，憂的是福克斯（De'Aaron Fox）出現左腳踝痠痛狀況，明年第5戰能否上陣打上問號。

溫班亞瑪昨天第二節因護球動作過大擊倒灰狼里德（Naz Reid），被吹二級惡意犯規，生涯首度被驅逐出場，不過在福克斯領軍下馬刺數度領先8分，第四節尾聲才遭灰狼逆轉，系列賽2比2戰平。

從3月25日開始不曾缺賽的福克斯，昨天出賽37分鐘攻下24分、4籃板、3助攻和3抄截，但比賽中一度被壓到腳，當下就面露不適，今天就因左腳踝痠痛列入出賽成疑名單。

福克斯是馬刺重要得分點，第二輪4戰平均有16.8分、4.0助攻和2.5籃板；首輪他也有過單場28分表現，助隊以4：1淘汰拓荒者隊。

馬刺第5戰將回到主場迎敵，若福克斯無法出賽，哈波（Dylan Harper）和強森（Keldon Johnson）角色可能更吃重。哈波第4戰以超過7成2的命中率攻下平全隊最高的24分，表現不見新秀生澀；本季拿下最佳第六人的強森，昨天出賽17分鐘僅拿4分。