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NBA／出肘被吹惡意犯規 溫班亞瑪躲過禁賽G5能上陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪。（美聯社）
溫班亞瑪。（美聯社）

馬刺隊和灰狼隊昨天進行西區第二輪第4戰，馬刺當家中鋒「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）第二節搶籃板時揮肘被升級成二級惡意犯規，只打12分鐘就被吹出場，最終馬刺以109：144敗給灰狼隊，好消息是溫班亞瑪不會被追加禁賽。

溫班亞瑪第二節8分39秒在灰狼里德（Naz Reid）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）卡位下「摘芭樂」搶下進攻籃板，但接續護球動作手肘直接架到里德臉上，差點引爆衝突。

溫班亞瑪當下就被吹進攻犯規，裁判檢視畫面後，將溫班亞瑪的犯規升級成二級惡意犯規，直接驅逐出場，讓他只留下5投2中拿4分、4籃板且沒阻攻的成績就離場。根據「ESPN Research」紀錄，溫班亞瑪成1997到98球季加入逐球紀錄後，季後賽最早被吹出場的明星球員。

灰狼扳平戰局後，馬刺教頭強森（Mitch Johnson）表示，雖不認同溫班亞瑪，但裁判更應該先保護這位頂尖長人，避免遭受對手過分的身體對抗，若裁判都沒作為，溫班亞瑪必須保護自己，才會發生如此意外。

二級惡意犯規最低罰款是2000美金，聯盟還會進行審查，決定是否追加禁賽。強森強調一切按照規定走，「但除此之外若再追加處罰，就太荒謬了。」

美國《ESPN》接獲聯盟消息人士透露，溫班亞瑪不會遭禁賽處分，明天登場的第5戰仍能上陣。

溫班亞瑪 馬刺 NBA NBA季後賽

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