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NBA／「蟻人」殺瘋了！ 24歲愛德華飆分神紀錄 比肩多位傳奇

聯合新聞網／ 綜合外電報導
灰狼當家少主「蟻人」愛德華(左)再次展現超級球星本色。 路透社
灰狼當家少主「蟻人」愛德華(左)再次展現超級球星本色。 路透社

灰狼當家少主「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）再次展現超級球星本色，第四戰火力全開，全場轟下36分，帶領灰狼成功逆轉馬刺，將系列賽扳成2比2平手。

愛德華此戰出賽40分鐘，22投13中，除了攻下全場最高36分，另有6籃板、2助攻，其中第四節獨拿16分，多次命中高難度關鍵球，在決勝時刻幾乎以一己之力撐起灰狼進攻。NBA官方賽後也發文盛讚：「當灰狼需要得分時，愛德華總能挺身而出。」

更驚人的是，年僅24歲的愛德華，又一次寫下歷史紀錄。這是他生涯第18場季後賽至少攻下30分，除了高居灰狼隊史第一之外，甚至超越隊史其他所有球員合計的17場30分比賽總和。

此外，這也是他25歲前第18場季後賽至少攻下30分的表現，正式追平韋德（Dwyane Wade），並列NBA史上第4名，僅次於詹姆斯（LeBron James）的30場、布萊恩（Kobe Bryant）的26場以及杜蘭特（Kevin Durant）的22場。

愛德華在季後賽關鍵時刻的爆發力同樣相當驚人。根據統計，自1997-98年賽季開始數據統計以來，愛德華已經在季後賽第四節得分累積得到302分，成為史上第6位在25歲前達到300分里程碑的球員，加入布萊恩、詹姆斯、泰托姆（Jayson Tatum）、杜蘭特與韋德等巨星行列。

儘管表現宛如戰神，愛德華賽後仍透露，自己的身體狀況其實並不理想。「我只能硬撐著，盡力幫助球隊贏球。我真的已經拼盡全力了。」

他甚至笑著透露，比賽最後幾個回合還曾對馬刺新秀哈波（Dylan Harper）說：「如果我的腿是100%健康狀態，我早就直接隔扣你了。不過他也知道這件事，沒關係，一切都還不錯。」

愛德華也坦言，自己在第三節一度體力明顯下滑。「我覺得問題有很大一部分在我身上，我有點喘不過氣，所以在場上時能量非常低，只是在場上走動而已。我的隊友們真的應該狠狠罵我一頓。」

不過到了第四節，愛德華再度切換成「季後賽模式」，徹底接管戰局。這場比賽恰逢美國的母親節，他也感性表示：「今天是母親節，我只是想替我媽媽贏下這場比賽。」

灰狼教練團與隊友賽後也對愛德華讚不絕口，認為他就是為這種關鍵舞台而生。「這真的太特別了，他熱愛這種時刻，也天生屬於這種舞台。不只是大場面，而是那些真正決定勝負的瞬間。很多時候，只要對手沒有包夾，他就能快速做出進攻選擇，並且找到出手空間。」總教練芬奇（Chris Finch）說。

NBA季後賽

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