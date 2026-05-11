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NBA／76人主場坐滿尼克球迷！哈特嘲諷：我以為費城是體育之城

聯合新聞網／ 綜合報導
不少尼克粉絲湧入費城場館吶喊加油，讓主場作戰的76人顯得有些尷尬。 法新社
不少尼克粉絲湧入費城場館吶喊加油，讓主場作戰的76人顯得有些尷尬。 法新社

紐約尼克今天以144：114的大比分差，在客場大勝費城76人隊，以4：0完成橫掃晉級東冠。賽後，得理不饒人的尼克前鋒哈特（Josh Hart）更是發表一段「殺人誅心」的談話，鑒於大批尼克球迷這2場比賽前往客場為球隊聲援的表現，哈特提出質疑，認為費城號稱「體育之城」的美名可能有待商榷。

儘管尼克隊此役在76人主場富國銀行中心（Xfinity Mobile Arena）客場作戰，但死忠的尼克粉仍從紐約特地趕來費城，力挺自家球隊。從轉播畫面中，可以看到本場比賽76人場館充斥著尼克球迷的身影，其聲勢浩大，甚至還壓過對手主場球迷。

哈特在本場比賽先發上場29分鐘飆進4記外線，得到17分9籃板，他在賽後也針對此事進行抨擊，他質疑費城球迷的響應程度根本不足以讓這座城市被稱作「體育之城」，哈特表示：「大家都懇求費城不要轉賣球票，我以前一直認為費城是個體育之城，現在我不知道它是否還算得上了。」

哈特一段談話可謂「殺人誅心」。 法新社
哈特一段談話可謂「殺人誅心」。 法新社

就連76人球星馬克西（Tyrese Maxey）也在賽後被問及尼克球迷湧入費城球館一事，他坦言：「說實話，這感覺糟透了，真的糟透了。我只能這麼說。這絕對很棘手，而阻止這種情況的唯一辦法就是，我們必須離開。」

費城在過去之所以有著「體育之城」美名，與其悠久歷史、球迷熱情以及在美國主流職業運動中的深厚底蘊密切相關，在這座城市中，也涵蓋了北美四大運動（籃球、棒球、美式足球以及冰球）的主場館。

NBA季後賽 尼克 76人 哈特

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