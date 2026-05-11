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NBA／勇士休季操盤持續更新！ 格林續留機會高另鎖定兩名大物

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士前鋒格林（中）。 新華社
勇士前鋒格林（中）。 新華社

根據多家媒體透露，勇士隊不打算重建，休賽季目標仍是補強以尋求奪冠機會。球團不僅決定續留王朝元老格林（Draymond Green），還打算從市場上網羅頂級巨星。這當中，洛杉磯兩大「門面」湖人詹姆斯（LeBron James）、快艇雷納德（Kawhi Leonard）被認為是組成「超級宇宙勇」的最後一塊拼圖。

《舊金山標準報》記者川上（Tim Kawakami）在近期報導了有關勇士休賽季如何操盤的計畫，川上先是強調：「勇士隊並沒有進行重建。他們相信他們能夠在休賽期簽下像雷納德或詹姆斯這樣的大牌球員，這意味著柯爾（Steve Kerr，勇士教練）無疑是未來幾個賽季的最佳教練。」

談完補強方面，接著則是現有陣容中老將的去留問題，現年已經36歲的格林，賽季場均為8.4分、5.5籃板、5.5助攻，帳面成績看似平平，但考量到他在場上防守和領導球隊的能力依舊重要，還有他與核心柯瑞（Stephen Curry）間的默契無法取代，因此勇士可能更傾向續留這位老將。《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）在報導中寫道：「從這個角度來看，球隊消息人士表示，他們沒有打算兜售格林或把他趕走。」

接著，史萊特繼續解釋格林在場上的影響力，「在球場上，他們仍然認為他（格林）是一位能為球隊帶來勝利的球員，擁有頂尖的防守技巧，在關鍵時刻總能發揮出色。在場下，球隊認為他作為一名領袖度過了一個積極的賽季，而他的敏銳洞察力和影響力實際上使他成為了另一位助理教練。」

NBA季後賽 Draymond Green LeBron James Kawhi Leonard

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