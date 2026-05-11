NBA／繼「哈登臉凹」後霸王肘迷因再+1 哈波驚呆表情瘋傳

聖安東尼奧馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天（11日）在對上明尼蘇達灰狼的G4第二節因「肘擊」被判二級惡意犯規、驅逐出場，隊友哈波（Dylan Harper）在一旁目睹這一切的誇張驚訝表情在社群平台X上流傳，NBA迷因可能又要「+1」。

溫班亞瑪在第二節勝下8分39秒時，在爭搶到進攻籃板後、保護球權時與灰狼前鋒里德（Naz Reid）發生肢體碰撞，過程中溫班亞瑪右手肘明顯向外推，直接擊中里德的脖子，經裁判重播檢視後，判定為二級惡意犯規、遭驅逐出場，這也是「斑馬」NBA生涯3年至今第一次被趕出場。

事後相關畫面在網路上流傳，有眼尖的外國網友發現，在一旁目睹這一幕的20歲新秀哈波嚇得睜大眼睛、嘴巴也呈現「O」字形，影片上傳到X平台至今已有超過725萬次瀏覽。

這次「架拐子」事件，也令球迷回想起2012年4月23日，當時仍效力奧克拉荷馬雷霆的哈登（James Harden）遭「慈世平」、「阿泰」森迪福特-亞泰斯特（現名Metta Sandiford-Artest）「霸王肘」的畫面，當時甚至流傳哈登臉部「凹一塊」的迷因，令人哭笑不得。