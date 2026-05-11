NBA／直言「斑馬」被驅逐後馬刺更難對付 愛德華給出解釋

馬刺明星中鋒「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天對陣灰狼的G4中，打到第二節就因惡意犯規被裁判驅逐，原本看似對灰狼利多的舉動。然而，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）卻持不同看法，他認為在沒有溫班亞瑪的情況下，馬刺實際上更難對付，他在採訪中解釋是因為少了核心坐鎮，馬刺在進攻端反而多點開花，讓灰狼防守更難針對。

溫班亞瑪在第二節剛開賽，因為用肘部擊打了灰狼前鋒里德（Naz Reid）的喉嚨部位。裁判最初判罰只有給一般的進攻犯規，但經過畫面回放後，決定將判罰升級為二級惡意犯規。也因此，溫巴尼亞馬在只打了12分鐘就被驅逐出場，留下4分4籃板數據。

灰狼終場順利以5分差贏球，將系列賽拉至2：2平手，避免遭到對手聽牌的不利局面。在賽後記者會上，愛德華談到溫班亞瑪遭驅逐一事，他分析對於比賽局勢的影響時說：「我覺得比賽更難打，他們是一支非常優秀的球隊，但是當他在場上時，他們的比賽節奏會慢很多，因為一切都圍繞著他轉。」

愛德華繼續解釋：「當他不在場上的時候，就像每支球隊都缺少了他們最好的球員一樣。每個人都能放開手腳，獲得更多出手機會，也更有信心。所以，說實話我覺得這樣會變得更難對付。」

目前外界所關心的重點，不外乎就是溫班亞瑪能否在第5戰逃過禁賽處分，順利出戰。雖然目前聯盟還沒正式公布懲處，以及說明其他相關細節。不過根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）的說法，溫班亞瑪應該是不會受到禁賽處分。