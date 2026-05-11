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NBA／有望被巫師選入聯手AD、楊恩 迪班薩：我渴望成為狀元

中央社／ 綜合外電報導
迪班薩狀元呼聲高。 美聯社
迪班薩狀元呼聲高。 美聯社

本季戰績墊底的華盛頓巫師，今天抽中選秀樂透狀元籤。一般認為大學好手迪班薩（AJ Dybantsa）或彼特森（Darryn Peterson）將是熱門人選，至於榜眼則是猶他爵士拿下，探花由曼菲斯灰熊獲得。

綜合法新社與路透社報導，巫師這個球季以17勝65敗作收，創下隊史第2差戰績，僅優於2023至2024賽季的15勝。巫師在最後27場比賽輸了26場，包括最後的10連敗。這樣的戰績讓全隊取得14%的狀元籤機率，最終抽中得以大幅改善陣容的好籤。

巫師1月透過交易從亞特蘭大老鷹換來明星後衛楊恩（Trae Young），並在2月從達拉斯獨行俠取得大前鋒戴維斯（Anthony Davis）。不過全隊自1979年總冠軍賽以來，便未曾闖過季後賽第2輪，自2021年後更沒有進過季後賽。

今年將是巫師隊史第3次擁有狀元籤，也是自2010年以來的首次。19歲的前鋒迪班薩與同年的後衛彼特森，雙雙被視為最有可能的狀元人選，他們2人都只在大學待了1年。

迪班薩受訪表示，「顯然，我渴望成為狀元，也一直在努力爭取成為狀元，我會非常興奮。」

身高206公分的迪班薩以場均25.5分領先全美，他看來似乎很快就能躋身頂級得分手之列；身高198公分的彼特森在堪薩斯大學飽受傷病困擾，但他場均也有20.2分，或許是大學中最具天賦的球員。

NBA選秀將於6月23日至24日在紐約舉行。

其它順位方面，爵士獲榜眼，灰熊中探花，芝加哥公牛排第4，3支球隊儘管機率相對較低，但結果均優於預期。

今年未能晉級季後賽的14支球隊全部參加樂透，例行賽戰績最差的球隊可獲得最高的首籤率。巫師、溜馬（19勝63敗）和籃網（20勝62敗）各有14%機率抽中狀元，爵士與沙加緬度國王均以22勝60敗作收，各有11.5%的機率。

現行制度確保整體戰績最差的球隊在選秀時不低於第5順位，但對於球隊在賽季末刻意擺爛，以期提高樂透中籤機會的球隊，NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，下個賽季前將會改革現有制度的缺失。

NBA 華盛頓 楊恩 NBA季後賽

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