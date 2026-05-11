NBA／「妖刀」之後只有他辦到！馬刺小將替補砍20+寫隊史紀錄

馬刺雖然今天在G4以109：114敗給灰狼，系列賽被扳至2：2平，無緣取得聽牌優勢有些遺憾。然而，馬刺20歲新秀哈波（Dylan Harper）卻在此役寫下紀錄，今日替補出戰拿下24分7籃板3抄截，成為繼「GDP」時代傳奇後衛「妖刀」吉諾布里（Manu Ginobili）後，再度辦到季後賽替補出場的情況下至少拿下20分、5籃板和3抄截的球員。

本場賽事馬刺遭遇許多不利局面，其中，當家核心中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在第二節搶籃板時揮肘被升級成二級惡意犯規，只打12分鐘就被判罰出場，雖然後續比賽馬刺仍咬住分差與灰狼持續拉鋸，但最後比賽打完仍以5分之差不敵對手。

馬刺傳奇吉諾布里。 路透社

哈波作為本場比賽馬刺陣中亮點之一，他今天替補上場27分鐘，以高效率斬獲24分、7籃板、1助攻、3抄截，得分與「狐狸哥」福克斯（De'Aaron Fox）並列全隊最高。賽後，根據數據網站《StatMuse》統計，哈波成為自吉諾布里之後，首位在季後賽替補出場的情況下，至少拿下20分、5籃板和3抄截的馬刺球員；此外稍早根據《ESPN Insights》發文指出，哈波是繼吉諾布里之後馬刺隊史第一位，再度辦到在季後賽中替補出賽攻下20分的球員。

這對於剛進入到聯盟的哈波來說，無疑是一件至高無上的殊榮。因為吉諾布里不僅是聯盟史上最偉大的第六人之一，他在馬刺隊史的地位也難以撼動，在2002年代開始，至2016年結束，吉諾布里與帕克（Tony Parker）、鄧肯（Tim Duncan）組成家喻戶曉的「GDP」連線，共同攜手拿下4座總冠軍，是許多馬刺迷心中，認為隊史最偉大且輝煌的一段時期。