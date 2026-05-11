NBA／湖人逆襲難如登天！唐西奇確定不打G4 慘遭雷霆橫掃機會濃

背水一戰的紫金大軍再傳噩耗，西區季後賽次輪陷入0比3落後的洛杉磯湖人，賽前確認當家球星唐西奇（Luka Doncic）第4戰仍無法回歸，在面對衛冕軍奧克拉荷馬雷霆的淘汰危機下，恐面臨遭橫掃出局命運。

湖人系列賽遭雷霆全面壓制，前3戰累計淨輸59分，尤其回到主場後原被看好有機會止敗，卻在G3上演「湖三崩」，第三節被雷霆打出33比20攻勢反超，後續湖人兵敗如山倒，終場以23分差落敗，陷入0比3絕境。NBA歷史上，共有161支球隊曾在七戰四勝制系列賽遭遇0比3落後，但從未有球隊成功逆轉晉級。

更令湖人頭痛的是，原本外界期待有望在第二輪季後賽復出的唐西奇仍舊持續缺陣，兩隊稍早公布傷病名單，唐西奇將繼續缺席第四戰，對紫金大軍而言唯一的好消息大概就是因手指脫臼而缺席2場比賽的前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）將可上場。

雷霆方面，威廉斯（Jalen Williams）和索柏（Thomas Sorber）也將繼續缺陣。

少了唐西奇的進攻火力，湖人幾乎難與雷霆抗衡，總教練瑞迪克（JJ Redick）在第3戰慘敗後直言不諱：「他們連3場都把我們打得落花流水，他們是一支不可思議的球隊。」

外界普遍認為，湖人若想創造歷史，唯一希望就是等到唐西奇回歸。不過在41歲老將詹姆斯（LeBron James）獨撐大局下，其他主力未能有效分擔壓力，里夫斯（Austin Reaves）表現時好時壞，第一戰16投3中、第二戰16投10中、第三戰又回到僅13投5中，忽強忽弱的火力貢獻也讓湖人無法與陣容深度頂尖的雷霆抗衡。

如今湖人唯一能做的，恐怕只剩先設法在第4戰保住一線生機，再等待唐西奇能否在G5提前復出，如果有必要，第6場比賽將於台灣時間5月17日星期天回到洛杉磯進行，但各界都不看好湖人能突圍，美國專欄《LeBron Wire》更毫不留情地寫道：「G6實際進行的可能性似乎就跟小行星撞擊南加州一樣小。」