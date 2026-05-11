NBA／76人直落四輸球引自家球迷砲轟！魔獸呼籲「相信過程」

費城76人在今天G4以114：144慘敗給尼克，次輪系列賽以0：4慘遭淘汰。在大比分輸球後，不少自家球迷開始質疑球隊建隊策略。然而，NBA退役明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）卻選擇「逆風」力挺76人，他也呼籲這些球迷要「相信過程」，不要只有贏球的時候才喜歡的他們。

尼克本場比賽從開局就建立巨大優勢，上半場團隊狂轟18記三分，打得76人措手不及，半場打完尼克以81：57大幅領先；由於分差過大，76人在下半場無力追趕，終場以30分差被尼克「直落四」慘遭淘汰。

賽後，霍華德在社群媒體上批評了質疑球隊策略的76人球迷，他在X上寫道：「你們都在說『不再相信過程』，但上一季你們還說『我們相信過程』。真是無語，相信過程的意義就在於明白這將是一段旅程！」

霍華德還以費城當家中鋒安比德（Joel Embiid）為例，說明堅持、等待的重要性，「還記得安比德前2年因傷缺陣嗎？你們都放棄了他，結果他來了就統治了聯盟！你們不看好底特律，現在看看他們！你們放棄了雷霆，現在看看他們！你們放棄了尼克，現在他們很可能終於要時隔50年再次奪冠了！所以說要相信過程！」

從過去幾天的比賽中明顯看出，費城球迷不僅不夠挺自家球隊，還在球隊最艱困的時刻給予批評，而不是溫暖的鼓勵。尤其是與尼克隊的球迷相比，即使在費城客場作戰，尼克球迷也會踴躍買票進場支持，像是在費城所舉行的G3、G4中，可以看到場邊竟充滿許多支持尼克隊的球迷，簡直把76人主場當成費城版的麥迪遜廣場花園。

76人隊「相信過程」（Trust the Process）口號始於隊中球星安比德的崛起。在2014年選秀會挑中後，安比德在告別職業生涯初期的傷病疑慮後，迅速成長為球隊門面，並在近幾季乃至今年，率隊多次打進季後賽，遺憾地是這幾次季後賽之旅，最好的成績只有第二輪，多年來的挫敗，不免令那些支持、喜愛費城的球迷有些失落。