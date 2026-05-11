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NBA／狀元似乎穩了但... 迪班薩目睹巫師「神抽」當下表情怪怪的

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師抽中狀元後，鏡頭捕捉到迪班薩表情顯得嚴肅。圖截自影片
巫師抽中狀元後，鏡頭捕捉到迪班薩表情顯得嚴肅。圖截自影片

NBA選秀樂透抽籤今天在芝加哥舉辦，巫師隊以14%機率成功抽中2026年狀元籤，外界普遍預測他們會挑走來自楊百翰大學的潛力鋒線迪班薩（AJ Dybantsa）。不過，在巫師隊神抽狀元籤的當下，有來到現場的迪班薩被場邊鏡頭捕捉到，他的表情似乎有些詭異，該幕隨即在網路上被瘋狂轉發並走紅。

本賽季17勝65敗排全聯盟墊底的巫師隊，在今年的樂透抽籤會上抽中狀元籤，為他們休賽季補強計畫開了漂亮的第一槍。攤開目前陣容，他們有戴維斯（Anthony Davis）、楊恩（Trae Young）等球星助陣，倘若巫師如預期般挑走迪班薩，下賽季整體實力將不容小覷。

至於迪班薩本人，也來到現場參與並目睹抽籤過程，當被問及是否有可能成為狀元時，迪班薩保持謙遜，表示這將是他努力爭取來的絕佳機會，「這令人興奮，顯然，我渴望成為狀元，也正在努力成為狀元。這會很令人興奮，而且這是一個絕佳的機會。」

不過，在宣布巫師抽中狀元籤的當下，迪班薩所透露出的神情也迅速成為網上的焦點，當時鏡頭捕捉到他的表情有些嚴肅，絲毫沒有任何喜悅之情，遭外界預測，也許他對於巫師這支球隊並沒有太多好感。

NCAA楊百翰大學潛力鋒線迪班薩。 美聯社
NCAA楊百翰大學潛力鋒線迪班薩。 美聯社

迪班薩在楊百翰大學的大一賽季，只能用卓越兩字形容，場均得到25.5分、6.8籃板和3.7助攻，並帶領球隊以6號種子身份打進NCAA錦標賽，是本屆2026狀元的熱門人選。除了他之外，本屆選秀會還有幾位潛力新人也有機會角逐狀元，或是在前段順位被挑走，當中包括堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）、杜克大學小布瑟（Cameron Boozer）、北卡大前鋒威爾森（Caleb Wilson）和阿肯色大學明星後衛阿庫夫（Darius Acuff Jr.）等。

NBA季後賽 巫師 選秀

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