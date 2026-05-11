NBA／G4對雷霆背水一戰武裝心態 里夫斯：想辦法把上半場勢頭延續

湖人隊在次輪與雷霆的系列賽處境艱難，他們已經面臨0：3絕對落後，再輸1場就要打包回家，至於聯盟歷史上也從未有球隊能夠做到「連輸3場後連贏4場」翻盤。湖人新星後衛里夫斯（Austin Reaves）在稍早談到此事也不禁稱現在球隊處境很艱難，不過他也強調球隊要想辦法在第4戰取得勝利，試圖延長戰線。

里夫斯首先談到下一戰對雷霆的心態，他指出：「全力以赴。更衣室裡有很多有競爭力的球員。基本上，賽後我們傳達的信息就是，下周一（美國時間）我們來到這裡，一定要贏球。」

「很顯然，這種情況很糟糕，但這並不意味著我們可以放棄。我們必須來到這裡，全力以赴。我們對俱樂部、對彼此、對球迷都負責任。所以，下周一我們會來到這裡，拚盡全力。」里夫斯總結。

平心而論，湖人在與雷霆前2戰在開局和次節其實打得並不差，是到下半場才氣力放盡，逐漸被對手超車、拉開差距。里夫斯在採訪中也談到此事，他分析：「我覺得我們上半場打得非常好，甚至第三節也打得很好。這幾乎是最近幾場比賽的趨勢。我們只需要想辦法把上半場的勢頭延續到下半場。」

在首輪與火箭系列賽尾聲才傷癒回歸的里夫斯，在這輪面對雷霆的高壓防守狀態掙扎，目前3場比賽平均得分為18分，投籃命中率也不盡理想；更糟的是，在防守端只要在場里夫斯，就會成為雷霆進攻的「打點」對象。目前局勢對湖人來說相當不利，歷史上還沒有球隊在季後賽系列戰0：3落後的情況下逆轉，只有4支球隊拖入搶七，但也沒能翻盤。