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NBA／斑馬G4被吹出場 愛德華飆36分率灰狼扳平系列賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
愛德華第四節挺身而出，率領灰狼逆轉勝扳平戰局。 美聯社
愛德華第四節挺身而出，率領灰狼逆轉勝扳平戰局。 美聯社

馬刺隊今天尋求系列賽「聽牌」，但當家球星「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）第二節進行不到3分半就領到二級犯規遭驅逐出場，在他缺陣下黑衫軍雖曾握有8分領先，但灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）挺身而出，全場36分有16分集中在決勝節，助隊以114：109逆轉勝，季後賽西區第二輪扳平戰局到2比2。

溫班亞瑪今天第二節8分39秒在灰狼里德（Naz Reid）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）卡位下「摘芭樂」搶下進攻籃板，但接續護球動作手肘直接架到里德臉上，差點引爆衝突。

裁判檢視畫面後，將溫班亞瑪的犯規升級成二級惡意犯規，生涯首度被驅逐出場，讓他只留下5投2中拿4分、4籃板且沒阻攻的成績就離場。

溫班亞瑪離開時馬刺以34：36落後，不過半場仍以56：60咬住比分，第三節更打出22：10攻勢，一度取得78：70領先；灰狼有夏農（Terrence Shannon Jr.）扮奇兵，他連進兩記三分彈，助隊三節打完將差距縮小到80：84。

第四節馬刺在福克斯（De'Aaron Fox）投進外線後，領先又到94：86，不過灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）連拿5分縮小差距，5分12秒再飆外線更讓灰狼98：97超前。

3分58秒愛德華一度走向球員通道暫離球場，不過暫停還沒結束又回到灰狼板凳席，接續再有搶下進攻籃板打進的演出，助灰熊領先到105：101；1分12秒多森姆（Ayo Dosunmu）完成「3分打」更讓灰狼領先到110：103。里德搶下進攻籃板補籃得手後，灰狼仍握有112：105領先，馬刺先靠哈波（Dylan Harper）2罰得手，接續他再抄截得手，夏帕尼（Julian Champagnie）最後20秒2罰得手讓差距回到109：112。

9.8秒多森姆2罰俱中，馬刺暫停後搶投外線無果，最終灰狼就以114：109守護主場，將系列賽扳平成2比2。

灰狼先發得分都達兩位數，愛德華狂轟36分，戈貝爾（Rudy Gobert）11分、13籃板，替補的里德也貢獻15分、9籃板；馬刺福克斯和哈波各拿24分，卡瑟爾（Stephon Castle）20分。

系列賽第5戰將於台灣時間周三登場，確定會有的第6戰周五進行，若有第7戰會是周日舉辦。

溫班亞瑪 灰狼 馬刺 NBA季後賽

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