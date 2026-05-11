NBA／把握38歲柯瑞最後餘熱！名記曝勇士今夏將再簽一明星

根據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）透露，勇士隊計劃在今夏自由球員市場上積極行動，希望能夠再簽下另一位明星球員與陣中當家球星柯瑞（Stephen Curry）搭檔，尋求在下賽季寫下更好的成績。

據了解，柯瑞目前已經高齡38歲，這意味著他還能夠率隊打進總冠軍，可能也就剩幾年的光陰了。而跟據查拉尼亞的報導，他寫道：「勇士隊將在自由球員市場上尋找一位明星球員來與柯瑞搭檔。」倘若消息屬實，屆時勇士的先發陣容將預計由柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），以及新簽下的明星級球員所組成，帳面實力可望進一步提升。

本賽季，戰績37勝45敗、排在西區第10的勇士隊，此前他們先是在附加賽第1場126：121擊敗快艇；但在第2戰中以96：111不敵太陽隊，無緣搶下西區第8種子晉級季後賽的門票，賽季也宣告結束。

勇士本季戰績之所以相較前一季下滑明顯的原因，很大程度與柯瑞的傷病有關，他在整個賽季都飽受傷病困擾，但只要能夠上場，他依舊保持著精英級別的競技狀態。在例行賽的41場比賽中，柯瑞場均得到26.5分、3.6籃板和4.7助攻，三分球命中率達39.5%。