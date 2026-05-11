NBA／尼克血洗76人締造一堆紀錄 唐斯曝關鍵：專注當下

尼克隊重返東區決賽，且今天是以144：114血洗76人隊，締造紀錄下完成4戰「橫掃」晉級，當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）說：「我們就是非常專注當下。」

尼克首節在麥克布萊德（Deuce McBride）連進4記三分球帶動下，打出20：6的開賽猛攻，最終團隊三分球44投25中，第一節就飆進11記三分彈更締造聯盟季後賽第一節最多進球紀錄。

首輪4比2淘汰老鷹的尼克，第二輪只花4場就晉級，10場比賽淨勝對手194分，再寫NBA季後賽10戰的淨勝分紀錄。

今天攻下的144分也是尼克隊史季後賽新高，且讓球隊成為NBA史上單一季後賽有不只一場飆分超過140分的第5隊。

今天攻下17分、10助攻的唐斯表示，球隊的紀錄建立在「專注當下」；今天攻下22分的當家球星布朗森（Jalen Brunson）說：「我們試著專注在細節上，精力充沛也十分努力，有很多原因讓我們能打出如此出色的內容。」

76人隊教練諾斯（Nick Nurse）承認，尼克展現的能量和自家完全不同，且存在「巨大差距」，造成這組系列賽只打4場就結束。