NBA／說好的狀元呢！溜馬抽中第5順位痛失寶貴首輪籤 總裁致歉：讓球迷失望了

溜馬歷經一整季低迷戰績後，原本期待能在選秀樂透抽籤中迎來曙光，然而結果卻讓球迷大失所望。

溜馬在今天芝加哥舉行的年度樂透抽籤中僅拿到第5順位，因為先前與洛杉磯快艇交易時附帶的保護條件未能觸發，導致這枚原本備受期待的首輪選秀權正式轉交給快艇。

抽籤結果出爐後，溜馬籃球事務總裁普里查德（Kevin Pritchard）第一時間透過社群平台X向球迷致歉，坦承球隊本季重建失敗與選秀籤流失的責任由他承擔。

普里查德寫道：「我真的很抱歉讓所有球迷失望了。這個風險是我做出的決定，我願意承擔全部責任。經歷這樣的一個賽季後，最後竟然只抽到第5順位，真的讓人意外。我原本以為我們至少能有一些好運。但也請大家記得，這支球隊需要一位能在下個賽季對抗聯盟強隊的先發中鋒，而我們始終是一支很有韌性的球隊。」

上季闖進總冠軍賽的溜馬，由於當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）遭遇阿基里斯腱撕裂重傷宣告報銷，整體戰力大受打擊，連帶本季戰績僅有19勝63敗，排名聯盟倒數第2，僅優於18勝64敗的巫師。固然其中帶有擺爛拚樂透狀元的考量，然而對比巫師歡天喜地抽中狀元籤，溜馬卻未能如願，反而在這個選秀大年失去最重要的首輪選秀權。

根據NBA樂透制度，巫師、溜馬與籃網原本都擁有14%的機率抽中狀元，同時也有52%的機率能夠拿到前4順位。然而對溜馬而言，只有進入前4順位才能保住自己的首輪籤。

事情要回溯到今年2月，當時溜馬為了補強禁區戰力，決定向快艇交易來中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）。這筆交易中，溜馬送出兩枚重要首輪資產，包括2029年首輪選秀權，以及附帶保護條件的2026年首輪籤。

溜馬為引進中鋒組巴茲，卻沒想到失去了今年前四順位保護首輪籤。 路透社

根據交易內容，若溜馬今年選秀順位落在前4，他們便能保住這枚選秀權；但如果跌出前4，選秀權就將直接轉交快艇。隨著灰熊和公牛在樂透抽籤中成功向上躍升，溜馬最終只落至第5順位，將這枚高順位選秀籤拱手讓人。

儘管結果令人難以接受，但溜馬管理層仍認為交易祖巴茲是必要且合理的決定。球隊在去年休賽季失去主力中鋒透納（Myles Turner）後，禁區始終缺乏穩定核心，而透納當時以自由球員身份加盟公鹿。

祖巴茲則被視為聯盟中最穩定的中鋒之一，不僅擁有優秀護框能力與禁區存在感，合約條件也相當具有競爭力。他在2026-27年賽季薪資為2030萬美元，2027-28賽季則為2170萬美元，在成為完全自由球員前，仍能提供球隊兩年的穩定戰力。

普里查德也強調，球隊目前仍相信這套重建方向能帶來成果，「我們知道球迷很失望，但這支球隊並沒有放棄。我們希望建立的是一支真正有競爭力、能長期衝擊季後賽的球隊。」此外，溜馬也期待核心後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）能在下季健康回歸。