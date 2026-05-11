NBA／尼克狂轟25記三分橫掃76人 淨勝89分強勢重返東區決賽

3連勝聽牌的尼克即便少了鋒線悍將阿努諾比（OG Anunoby），依然展現踏平費城的強勁氣勢。在今天系列賽第4戰中，尼克外線火力徹底爆發，首節就投進創聯盟季後賽紀錄的11記三分球，最終以144比114狂屠對手，4戰全勝完成橫掃，連續兩年闖進東區冠軍賽。

尼克此戰從開賽就完全掌控節奏，麥克布萊德（Deuce McBride）頂替先發成為最耀眼的火力來源。他首節連續命中4顆三分球，帶動球隊迅速拉開比分，在客場球迷瘋狂吶喊「Deuuuce！」聲中，尼克開局打出20比6猛烈攻勢，讓76人完全措手不及。

根據統計，麥克布萊德成為自1997年開始逐球紀錄以來，首位在季後賽首節投進4顆三分球的尼克球員。他全場轟進7記三分球，攻下25分，成為球隊橫掃晉級的重要功臣。

尼克當家主控布朗森（Jalen Brunson）則持續展現領袖價值，全場貢獻22分6助攻。哈特（Josh Hart）與唐斯（Karl-Anthony Towns）則各自拿下17分，全隊繳出54%投籃命中率和57%三分球命中率，絲毫不給76人任何希望。

值得一提的是，尼克全場一共砍進25記三分球，追平了NBA季後賽史上單場三分球命中數最多紀錄，2016年騎士和2021年公鹿都曾達成。

這是尼克繼首戰39分之後，再次痛宰對手，也是季後賽以來第3次勝分超過30分；在這輪系列賽中，尼克4戰淨勝分高達89分。談到球隊火燙表現時，布朗森表示：「我們今晚從第一分鐘開始就充滿自信，每個人都在分享球、找到空檔。我們知道這裡會是非常困難的客場，但球迷給了我們很大的能量。」

尼克上半場就狂轟18記三分球，光是外線便攻下54分，而76人全隊半場總得分只有57分。尼克帶著81比57巨大領先進入下半場，比賽也提前失去懸念。

最終尼克攻下144分，寫下隊史季後賽單場最高得分紀錄，同時也成為NBA歷史上第5支單一季後賽至少兩度攻下140分以上的球隊。更驚人的是，球隊本季季後賽前10場累積淨勝對手194分，創下NBA季後賽史上任意10場最佳淨勝分紀錄。

去年尼克睽違25年首度闖進東區冠軍賽，但最終敗給溜馬。休賽季球隊決定撤換總教練錫伯杜（Tom Thibodeau），改由布朗（Mike Brown）接掌兵符，而這項決策目前看來收到巨大成效。

從亞特蘭大到費城，尼克打出隊史最長的7連勝季後賽紀錄。對於球隊的高歌狀態，布朗表示：「我們現在打得非常團結，每個人都願意為彼此犧牲。這支球隊最大的特色，就是不斷相信彼此。」

除了場上火力驚人，場外氣勢也完全被尼克球迷掌控。多年來，尼克球迷便習慣大舉購買費城主場門票，而此戰更幾乎變成尼克主場。比賽開始前，許多尼克球迷就在場館外高舉掃把象徵「橫掃」，進場後更揮舞著「Always Knicks」毛巾，震耳欲聾的歡呼聲讓76人主場氣氛蕩然無存。

相較之下，76人則在主場遭遇徹底羞辱。安比德（Joel Embiid）攻下24分，馬克西（Tyrese Maxey）進帳17分，但球隊防守完全無法限制尼克外線攻勢。76人自2001年以來，仍未曾突破東區第二輪，這也是隊史第3次在7戰4勝制系列賽遭到橫掃。

76人首輪才在1比3落後下演出大逆轉力壓塞爾蒂克，但這輪面對狀態火燙的尼克，卻是無力招架。

尼克以逸待勞將在東區冠軍賽迎戰活塞與騎士之間的勝方。目前活塞暫以2比1領先騎士。