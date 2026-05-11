NBA／「狀元產生器」AD再度發威！ 巫師中樂透瞄準迪班薩 下季有望谷底翻身

過去7次在現行制度下，例行賽戰績最差的球隊都無法抽中狀元籤，因此不少球迷早已對樂透制度失去信心。不過這一次，幸運終於降臨華盛頓。當樂透結果揭曉的瞬間，巫師代表團全場歡聲雷動，球隊管理層甚至激動相擁慶祝。

本季僅拿下18勝64敗的巫師和溜馬、籃網同樣都是握有14%抽中狀元機率，然而命運卻大不同。在前狀元郎沃爾（John Wall）的加持下，巫師在今天年度選秀樂透抽籤大會一舉抽中狀元，打破連續7年墊底球隊都無緣狀元籤的「魔咒」，為球隊重建之路注入一股強心針。

「一路以來承受最多的是我們的球迷。對我而言，這個狀元籤是屬於他們的。這是對他們一路與我們並肩堅持的回報，也是對他們即使有時候看著非常糟糕的比賽，依然持續支持我們的回報。他們理解，也支持球隊這場長達數年的重建與全面改造。」巫師總裁溫格（Michael Winger）說。

本屆選秀新星人才雲集，包括楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）、堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）、杜克大學前鋒布瑟（Cameron Boozer）以及北卡大前鋒威爾森（Caleb Wilson）等人，都被視為具備改變球隊命運的超級新星。

就隊型來說，迪班薩毫無疑問被視為巫師最有可能挑選的未來之星，在抽籤結果公佈之際，現場畫面也捕捉到迪班薩的表情反應。當時他並未露出笑容，而是展現專注堅定的神情。

巫師在今年季中先後完成重大交易案，網羅明星後衛楊恩（Trae Young）與明星長人戴維斯（Anthony Davis），展現強烈企圖心。如今再加上狀元籤助陣，搭配陣中潛力小將薩爾（Alex Sarr）、喬治（Kyshawn George）、卡林頓（Carlton Carrington）、強森（Tre Johnson）等，有望組成直接挑戰季後賽的嶄新陣容。

楊百翰大學前鋒迪班薩狀元呼聲極高。 美聯社

值得一提的是，還沒幫巫師打過一場球的戴維斯（Anthony Davis）又一次發揮他「狀元產生器」的超威特質。

戴維斯自己本身是2012年選秀狀元，在他離開鵜鶘後，球隊抽到狀元籤選進「胖虎」威廉森（Zion Williamson）；2025年他隨著唐西奇（Luka Doncic）交易案轉戰獨行俠，馬上就為達拉斯帶來了狀元佛雷格（Cooper Flagg）。今年季中他又被送到巫師，結果再次為華盛頓獻上一枚狀元籤。

無怪乎有其他球隊的球迷開玩笑地說，擺爛重建第一步記得要先換來戴維斯，自然就會水到渠成。