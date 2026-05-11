NBA／巫師神抽狀元籤破除「魔咒」 溜馬超落寞第5順位白送快艇

年度選秀樂透抽籤今天在芝加哥登場，在外界高度關注之下，華盛頓巫師在前狀元郎沃爾（John Wall）的加持下，終於打破連續7年「墊底魔咒」，成功抽中2026年狀元籤，對於本季僅繳出18勝64敗成績的巫師而言，無疑是球隊重建路上的重大轉折。另一方面，這也意味著連續兩年交易戴維斯（Anthony Davis）的球隊都拿下狀元籤，成了重建指標幸運星。

至於球季中因過於擺爛遭到聯盟重罰50萬美元的爵士，顯然是「花錢消災」，向上攀升一舉抽中榜眼籤，這也是爵士隊史首次在樂透抽籤中向上躍升如此大的順位。排名第6的灰熊獲得探花順位，第9名的公牛更是取得第4順位，兩隊同樣都超越原本預期順位。

巫師籃網溜馬同為14%抽狀元機率，最終只有一隊笑著離開。 美聯社

相較之下，與巫師同樣擁有最高中籤機率的溜馬與籃網無疑就是最落寞的兩支球隊。籃網派出飛人卡特（Vince Carter）代表抽籤，結果僅得到第6順位；溜馬更是悲劇，先前他們在季中交易來中鋒祖巴茲（Ivica Zubac），所送出了今年首輪籤是前4保護，結果溜馬只拿到第5順位，拱手將選秀權送給了快艇，讓快艇成了今年抽籤大會的另類贏家

倒數第5的國王只獲得第7順位，原本屬於鵜鶘的第8順位則是換到了老鷹手上，第9順位為獨行俠，公鹿順勢得到第10順位。第11順位到第14順位分別是勇士、雷霆、熱火和黃蜂。

值得一提的是衛冕冠軍雷霆，目前他們在季後賽已經7連勝，同時在今年選秀大年還握有首輪第12和17順位，以及第二輪37順位，從整體競爭力到儲備戰力可說是遙遙領先各隊。

本屆選秀之所以備受矚目，在於被公認是近年來天賦最深厚的一屆。尤其前段順位人才雲集，包括楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）、堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）、杜克大學前鋒布瑟（Cameron Boozer）以及北卡大前鋒威爾森（Caleb Wilson）等人，都被視為具備改變球隊命運的超級新星。

此外，後衛群同樣實力堅強，包括阿肯色大學的艾卡夫（Darius Acuff）、休士頓大學的佛萊明（Kingston Flemings）、路易維爾大學的布朗（Mikel Brown）以及伊利諾大學的瓦格勒（Keaton Wagler）等，都被認為具備即戰力與明星潛質。

由於今年選秀人才豐厚，聯盟在例行賽尾聲甚至出現大規模「擺爛潮」。不少球隊為了提升抽中高順位機率，選擇刻意輪休主力、降低競爭力，希望能搶下頂級新秀。聯盟對此高度不滿，並已宣布將於本月董事會會議中表決全新樂透制度，希望藉此遏止近兩年愈演愈烈的擺爛文化。

隨著選秀順位正式底定，關於狀元人選的討論也迅速升溫。目前外界普遍認為，狀元之爭將集中在迪班薩與彼特森兩人之間。

隨著選秀大戰正式展開，今年夏天的NBA勢必將因這批頂級新秀掀起新一波版圖變化，而握有狀元籤的華盛頓巫師，無疑已成為全聯盟最受矚目的焦點。