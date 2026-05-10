NBA／從喬丹公牛到宇宙勇！ 詹皇親口認證：這支雷霆就在那個等級

即便是見證過無數王朝與傳奇球隊的詹姆斯（LeBron James），如今面對眼前這支雷霆，也不得不給予最高等級的敬意。

在湖人於西區第二輪第3戰以108比131慘敗、系列賽陷入0比3絕境後，詹姆斯賽後談到這支雷霆時，甚至直接將他們與90年代公牛王朝以及杜蘭特（Kevin Durant）時期的「宇宙勇」相提並論。

「他們真的非常強，從上到下都是如此，」詹姆斯表示，「而且他們從來不會鬆開油門。」

詹姆斯此戰出手19次得分未到20分，這是詹姆斯生涯第6次季後賽單場出手19次未到20分，上一次還是得追溯到2015年。

雷霆上季才剛奪下總冠軍，本季又進一步進化，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）帶領下，整支球隊展現出驚人的深度、天賦與攻守完整性。儘管季後賽至今亞歷山大個人得分受到壓制，但雷霆依舊能持續用團隊火力摧毀對手。根據統計，這也是湖人隊史首次在季後賽遭遇連續3場至少輸15分。

更讓外界震撼的是，雷霆如今還是在主力側翼威廉斯（Jalen Williams）受傷缺陣情況下完成這一切。包括米契爾（Ajay Mitchell）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、卡盧索（Alex Caruso）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、華勒斯（Cason Wallace）等球員相繼挺身而出，也再次凸顯這支球隊可怕的陣容深度。

「他們有很多球員，可以在場上完成多種任務，這種陣容深度可以幫助他們應對各種不同的情況。他們有合適的人員配置，可以根據我們在場上的陣容隨時進行調整，無論誰上場都能保持高效能的表現。」詹姆斯說。

對於湖人3連敗場均輸分近20分的窘境，詹姆斯也直言：「這樣的結果顯然你會感到失望，但我們還有機會，下一戰我們必須表現更好才行。」