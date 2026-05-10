NBA／唐西奇到底何時回歸？射手隊友透露好消息：他正在訓練

湖人目前在次輪系列賽交手雷霆，已面臨0：3的嚴峻處境。更糟的是，根據此前多家外媒報導指出，隊中核心之一的唐西奇（Luka Doncic）目前傷勢復原進度仍不理想，甚至可能整個系列賽都無法出戰。不過，隊友肯納德（Luke Kennard）在今天G3賽後向媒體給出一則讓湖人球迷振奮的消息，他稱唐西奇正在「拼命訓練」，力求盡快復出。

在西區次輪系列賽第3戰中，湖人隊再度打出「虎頭蛇尾」般的表現，先是在上半場取得領先，接著在易籃後被對手翻盤，甚至拉大比數差距。四節打完，湖人以108：131慘敗給雷霆隊，面臨即將被淘汰的命運。加上運動醫學專家莫爾斯（Jesse Morse）在前幾天所更新的傷勢預測，唐西奇因遭遇嚴重的二級腿筋拉傷或部分撕裂，可能還需要1到2週才能復出。如果這份時間表屬實，那麼他很可能一場季後賽都打不到，湖人便慘遭淘汰。

賽後，湖人射手肯納德在採訪中強調唐西奇不可或缺的重要性，「如果聯盟得分王（唐西奇）在場上，那肯定會改變球隊的格局。我們知道這一點，顯然，我們很想念他。」

唐西奇（左）與肯納德（右）。 路透社

另外，肯納德也帶來了有關唐西奇康復進度的最新消息，肯納德表示：「他現在正在拼命訓練。」以求爭取在兩隊G4開打前回歸。

唐西奇本賽季例行賽代表湖人隊出賽64場比賽，場均33.5分、7.7籃板、8.3助攻，斬獲例行賽「得分王」獎項。但是，他卻在4月初季後賽即將開打之際，遭遇左腿筋二級拉傷，隨後一路缺陣至今，連帶影響湖人隊的整體戰力。