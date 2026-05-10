NBA／美媒更新字母哥最新動向 指東區一支勁旅最有機會角逐

有關公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞仍在持續延燒當中，根據美媒《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）最新報導指出，他認為這位希臘巨星更願意留在他所熟悉的東區，同時加入一支有實力爭奪冠軍的隊伍。

阿米克首先在文中寫道：「然而，競爭對手的高層普遍懷疑安戴托昆波是否會接受這個選擇，因為據信他更傾向於加盟一支真正的總冠軍爭奪者。即便擁有他，拓荒者隊也很難達到那個水平。正如目前在季後賽所展現的結果，因此，加盟東區頂級球隊才是實現這一目標的更明智之舉。」

「在聯盟內關於（交易）安戴托昆波意願的討論中，這種觀點經常出現，因為人們普遍認為他更願意為東區的球隊效力。」阿米克補充。

由於公鹿隊本賽季可謂命運多舛，先是球隊一哥安戴托昆波因傷只打36場比賽，連帶導致戰績下滑，他們本季戰績為32勝50敗、在東區排名第11，在附加賽開打前就確定遭到淘汰。此外，在季中交易截止日前，當時有關安戴托昆波的交易傳聞一度鬧得沸沸揚揚，儘管最終並未成真，但外界認為，字母哥與公鹿球團之間的關係已發生微妙變化。目前，也有不少專家、球迷和媒體預測，安戴托昆波很可能會在今年休賽季與公鹿「分道揚鑣」。

統整目前多方消息來源，熱火隊是傳聞中被認為是最有機會簽下安戴托昆波的東區隊伍；至於西區方面，則有勇士、灰狼、拓荒者和湖人等隊角逐，他們目前都在密切關注安戴托昆波的動向。