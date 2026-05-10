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NBA／感嘆湖人又被雷霆打爆 主帥自信：我們仍然可以打敗他們

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人連續3戰一共慘輸59分之多 歐新社
湖人連續3戰一共慘輸59分之多 歐新社

湖人今日G3返回洛杉磯自家主場迎戰雷霆，然而比賽劇本依舊熟悉，上半場打完領先的紫金軍團，卻在易籃後崩盤，終場打完108：131再度大比分輸球，系列賽0：3慘遭雷霆聽牌。在這樣嚴峻的困境下，湖人總教頭瑞迪克（JJ Redick）也在賽後不禁坦言，雷霆在這3場比賽中完全把他們「打爆」了。

在依舊缺少主控唐西奇（Luka Doncic）的狀況下，湖人半場打完取得59：57微幅領先，不過雷霆在第三節開打後打出一波21：6攻勢，一舉逆轉戰局，接著在末節海灌41分，最後以23分差距賞給湖人系列賽3連敗。瑞迪克在賽後接受採訪時，首先強調雷霆是一支非常優秀的球隊，接著他談回比賽內容，「MVP（指亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander））今晚20投7中，得了23分，他們已經連續3場比賽把我們打得落花流水了。」

話鋒一轉，根據瑞迪克所述，儘管湖人隊勝算渺茫，但他仍然樂觀認為，湖人隊至少能贏下1場，從而讓他們本賽季征程能夠得到延續，「他們是一支非常優秀的籃球隊，我在系列賽開始前就這麼說了。他們給我留下了非常深刻的印象，我仍然認為我們能打敗他們，但我們必須做得更好。」

湖人主帥瑞迪克（中）和詹姆斯無奈看著對手3連勝聽牌。 法新社
湖人主帥瑞迪克（中）和詹姆斯無奈看著對手3連勝聽牌。 法新社

除了瑞迪克，湖人隊明星後衛里夫斯（Austin Reaves）也在賽後談到雷霆隊的表現，並給予稱讚，他說：「我的意思是他們是一個團結的球隊，他們的球員配合得天衣無縫，所以很難擊敗他們，他們的教練團隊也很出色，對比賽的掌控做得很好。」此外，湖人老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也在賽後分享他的看法，「很明顯，0比3落後讓人很失望。但我的意思是，我們還有希望，這就足夠了。而且我們下周一（美國時間）必須表現得更好。看看會發生什麼吧。」

湖人、雷霆下一場G4將在台灣時間5月12日下周二上午舉行。目前系列賽已經0：3處在淘汰邊緣的湖人，外加唐西奇復出進度仍不明朗，晉級西冠的機會已相當渺茫。

NBA季後賽 湖人 雷霆 JJ Redick

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