NBA／飛人卡特代表籃網抽狀元！14％機率拚翻身 樂透代表名單一次看
2026年NBA選秀會樂透抽籤大會將於台灣時間11日凌晨3點在芝加哥登場，14支參與樂透抽籤的球隊也陸續公布代表人選。
其中最受矚目的焦點之一，莫過於名人堂球星卡特（Vince Carter）將以「球隊傳奇」身分代表布魯克林籃網出席，而籃網今年握有14％的狀元籤機率，也讓外界更加關注這位昔日灌籃王是否能替球隊帶來好運。
籃網前一次抽到狀元是在2000年，當時他們挑了球風狂野的馬丁（Kenyon Martin），在往前推則是在1990年，選進了全能左手悍將柯爾曼（Derrick Coleman）。巫師也曾在2010年和2001年抽過狀元籤，至於溜馬還沒有體驗過。
卡特職業生涯曾效力過8支NBA球隊，不過他在當時仍名為紐澤西籃網時期待了5個賽季，是生涯效力時間第二長的球隊。期間卡特場均攻下23.6分，甚至略高於他效力多倫多暴龍時期的23.4分，也因此被不少球迷視為籃網隊史重要代表人物之一。
除了卡特之外，今年各隊派出的代表同樣話題十足，不少球隊選擇由隊史名將、現役球員或高層主管擔任門面。達拉斯獨行俠找來昔日招牌球星布萊克曼（Rolando Blackman）代表出席，他曾替獨行俠效力11個賽季，生涯累積16643分高居隊史第2。
華盛頓巫師則由昔日狀元控衛沃爾（John Wall）代表出席，他曾在巫師效力長達9個球季，累積10879分排名隊史第4。邁阿密熱火則由「腎鬥士」莫寧（Alonzo Mourning）擔任代表，儘管目前身兼球隊管理職，但他生涯兩度效力熱火共11個賽季，累積9459分高居隊史第3，也是熱火歷史代表人物之一。
另外，密爾瓦基公鹿代表艾登斯（Mallory Edens）同樣受到外界關注。她是公鹿共同老闆艾登斯（Wes Edens）的女兒，外形相當亮眼，過去她曾在2014年代表公鹿參加樂透抽籤，當年公鹿抽中榜眼籤，最終選進帕克（Jabari Parker）。
今年握有最高狀元機率的球隊共有3支，包括巫師、溜馬以及籃網，機率皆為14％；爵士與國王則以11.5％緊追在後。值得一提的是，衛冕冠軍雷霆拜過去快艇交易案所賜，取得1.5％的樂透機率籤位，即使抽到狀元機率甚低，還是有望拿到前10順位，進一步強化陣容。
完整各隊樂透代表名單如下：
籃網：卡特（Vince Carter）
巫師：沃爾（John Wall）
溜馬：麥克康奈爾（T.J. McConnell）
爵士：喬治（Keyonte George）
國王：派瑞（Scott Perry，總經理）
灰熊：普林斯（Tayshaun Prince）
老鷹：薩利（Onsi Saleh，總管）
獨行俠：布萊克曼（Rolando Blackman）
公牛：庫柯奇（Toni Kukoc）
公鹿：艾登斯（Mallory Edens）
勇士：哈里斯（Larry Harris，總管特助）
雷霆：柯利森（Nick Collison）
熱火：莫寧（Alonzo Mourning）
黃蜂：克努佩爾（Kon Knueppel）
各隊抽中狀元籤機率如下：
1. 巫師 14%
2. 溜馬 14%
3. 籃網 14%
4. 爵士 11.5%
5. 國王 11.5%
6. 灰熊 9.0%
7. 老鷹（來自鵜鶘） 6.8%
8. 獨行俠 6.7%
9. 公牛 4.5%
10. 公鹿（老鷹有互換權） 3.0%
11. 勇士 2.0%
12. 雷霆（來自快艇） 1.5%
13. 熱火 1.0%
14. 黃蜂 0.5%
15. 公牛（來自拓荒者）
16. 灰熊（來自魔術）
17. 雷霆（來自76人）
18. 黃蜂（來自太陽）
19. 暴龍
20. 馬刺（來自老鷹）
21. 活塞（來自灰狼）
22. 76人（來自火箭）
23. 老鷹（來自騎士）
24. 尼克
25. 湖人
26. 金塊
27. 塞爾蒂克
28. 灰狼（來自活塞）
29. 騎士（來自馬刺）
30. 獨行俠（來自雷霆）
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