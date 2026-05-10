NBA／飛人卡特代表籃網抽狀元！14％機率拚翻身 樂透代表名單一次看

2026年NBA選秀會樂透抽籤大會將於台灣時間11日凌晨3點在芝加哥登場，14支參與樂透抽籤的球隊也陸續公布代表人選。

其中最受矚目的焦點之一，莫過於名人堂球星卡特（Vince Carter）將以「球隊傳奇」身分代表布魯克林籃網出席，而籃網今年握有14％的狀元籤機率，也讓外界更加關注這位昔日灌籃王是否能替球隊帶來好運。

籃網前一次抽到狀元是在2000年，當時他們挑了球風狂野的馬丁（Kenyon Martin），在往前推則是在1990年，選進了全能左手悍將柯爾曼（Derrick Coleman）。巫師也曾在2010年和2001年抽過狀元籤，至於溜馬還沒有體驗過。

卡特職業生涯曾效力過8支NBA球隊，不過他在當時仍名為紐澤西籃網時期待了5個賽季，是生涯效力時間第二長的球隊。期間卡特場均攻下23.6分，甚至略高於他效力多倫多暴龍時期的23.4分，也因此被不少球迷視為籃網隊史重要代表人物之一。

除了卡特之外，今年各隊派出的代表同樣話題十足，不少球隊選擇由隊史名將、現役球員或高層主管擔任門面。達拉斯獨行俠找來昔日招牌球星布萊克曼（Rolando Blackman）代表出席，他曾替獨行俠效力11個賽季，生涯累積16643分高居隊史第2。

華盛頓巫師則由昔日狀元控衛沃爾（John Wall）代表出席，他曾在巫師效力長達9個球季，累積10879分排名隊史第4。邁阿密熱火則由「腎鬥士」莫寧（Alonzo Mourning）擔任代表，儘管目前身兼球隊管理職，但他生涯兩度效力熱火共11個賽季，累積9459分高居隊史第3，也是熱火歷史代表人物之一。

另外，密爾瓦基公鹿代表艾登斯（Mallory Edens）同樣受到外界關注。她是公鹿共同老闆艾登斯（Wes Edens）的女兒，外形相當亮眼，過去她曾在2014年代表公鹿參加樂透抽籤，當年公鹿抽中榜眼籤，最終選進帕克（Jabari Parker）。

今年握有最高狀元機率的球隊共有3支，包括巫師、溜馬以及籃網，機率皆為14％；爵士與國王則以11.5％緊追在後。值得一提的是，衛冕冠軍雷霆拜過去快艇交易案所賜，取得1.5％的樂透機率籤位，即使抽到狀元機率甚低，還是有望拿到前10順位，進一步強化陣容。

完整各隊樂透代表名單如下： 籃網：卡特（Vince Carter） 巫師：沃爾（John Wall） 溜馬：麥克康奈爾（T.J. McConnell） 爵士：喬治（Keyonte George） 國王：派瑞（Scott Perry，總經理） 灰熊：普林斯（Tayshaun Prince） 老鷹：薩利（Onsi Saleh，總管） 獨行俠：布萊克曼（Rolando Blackman） 公牛：庫柯奇（Toni Kukoc） 公鹿：艾登斯（Mallory Edens） 勇士：哈里斯（Larry Harris，總管特助） 雷霆：柯利森（Nick Collison） 熱火：莫寧（Alonzo Mourning） 黃蜂：克努佩爾（Kon Knueppel）