NBA／忍痛錯失聽牌機會 「活塞一哥」解釋末節崩盤原因

在今日活塞騎士G3之戰，上半場打完活塞雖落後雙位數，但易籃後靠著當家主控兼球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）持續輸出，一度在決勝節幫助活塞追到1分差；但騎士主控哈登（James Harden）卻在關鍵時刻接管戰局，連拿7分包含一記致勝三分彈，終場騎士便以116：109擊退騎士。談到在第3戰錯失聽牌機會，康寧漢在賽後分享自己目前的心境，以及比賽最後兩節球隊如何作出調整。

前2戰在主場取得2：0絕對領先的活塞，在G3作客克里夫蘭主場後，卻遭遇「滑鐵盧」，最終7分之差輸球，雙方系列賽比分被扳至2：1。簡而言之，活塞隊在本場比賽落敗最大主因，就是沒能在比賽最後關鍵時刻，限制騎士老將後衛哈登的發揮，以及球隊發生過多失誤自亂陣腳。

身為活塞當家主控的康寧漢在今天成了悲劇英雄，在今天上場39分鐘，繳出「大三元」27分10籃板10助攻的亮眼數據，他在賽後首先分析失利原因，「我們讓他們太輕易地找到了機會，第三節我們做得好多了，直到第四節末段他們又找回了狀態。但就執行我們一直以來的戰術而言，第三節我們確實做得很好。」

接著被問到對於系列賽走勢的看法時，康寧漢仍抱有強烈信心，「我們當然很樂觀，我們對目前的狀況感覺很好，對我們的籃球打法也很滿意。我們會更好地執行戰術，爭取在未來的比賽中拿下勝利。這場比賽很艱難，我們當然希望能夠贏下它。但這就是比賽，我們會從中吸取教訓。」

活塞先前在首輪賽事中就曾遭遇了不少逆境，前一輪系列賽他們當時一度以1：3落後「老八」魔術隊，眼看最後就要被對手翻盤，但「汽車城」最終仍憑藉頑強的意志力，連拿3場勝利，以4：3強勢逆轉，挺進次輪賽事。