快訊

Threads電腦版訊息功能上線！可表情回應、編輯訊息 群組聊天也將登場

店內接連被偷6雙鞋！老闆調監視器看到兇手「不生氣反而笑出來」：我很開心

愷樂傳嫁醫師尪！消失6年再爆喜訊 雙胞胎模樣曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／史上第6支！衛冕軍雷霆前7戰全勝 過往3隊最終順利衛冕

聯合新聞網／ 綜合外電報導
衛冕軍雷霆談笑風生，季後賽前7戰全勝。 法新社
衛冕軍雷霆談笑風生，季後賽前7戰全勝。 法新社

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今天持續季後賽不敗之姿，全隊在米契爾（Ajay Mitchell）24分領軍下，今天在系列賽第3戰以131比108擊敗洛杉磯湖人，距西冠門票只差最後1勝。

美聯社報導，雷霆主力亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天貢獻23分9助攻，全隊輕鬆將今年季後賽戰績推進至7勝0敗，也成為NBA史上第6支以7勝0敗邁向衛冕的冠軍隊伍。

前面5隊中，2016-17年騎士取得10勝0敗，但總冠軍賽不敵勇士；2000-01年湖人和1988-89年湖人都是季後賽11勝0敗開啟衛冕之旅，前者最終順利奪冠，後者則是遭「壞孩子軍團」活塞剃光頭；1992-93年公牛和1949-50年湖人都是7勝0敗，兩隊最後也都完成連霸大業。

雷霆本季對上湖人，例行賽加季後賽目前7戰全勝，3場季後賽更是贏下兵員不足的湖人多達59分，若加上例行賽，雷霆淨勝分更達到176分，平均輸分超過25分。雙方第3戰在許多方面與第2戰極為相似，湖人再次死命撐住上半場，不過進入第三節後就讓雷霆拉開差距。

雷霆全隊第三節得分以33比20大幅超越湖人，至此之後一路平坦，未受任何威脅順利拿勝。霍姆葛倫（Chet Holmgren）今天攻下18分並抓下9個籃板，3場比賽累積42投22中，其中籃下進攻29投28中，命中率達驚人的96.6%。

湖人詹姆斯今天攻下19分、8助攻和6籃板，里夫斯（Austin Reaves）貢獻17分和9助攻，但兩人合計32次僅命中12球，八村壘（Rui Hachimura）貢獻21分，也不足讓湖人在衛冕軍前保持競爭力。

肯納德（Luke Kennard）另為湖人增添18分，湖人自首輪對上休士頓火箭以來，最近6場已吞下5敗。

NBA得分王，同時也是湖人主將唐西奇（LukaDoncic）自4月2日拉傷腿肌後，連續缺席第14場比賽。外界認為他離傷癒復出仍有一段時間，這類傷勢的復原通常需要2個月。

亞歷山大儘管遭到對手有組織看管，首11投僅命中2球，不過今天仍拿下本系列個人最高分。

米契爾延續他在季後賽的崛起之路，這名比利時後衛連續第6場至少拿下14分，全場17投10中，今天得分更寫下個人在季後賽的新高。

除亞歷山大之外，雷霆其他球員今天也有不錯表現。湖人則是靠八村壘在上半場尚能與對手周旋。

雷霆第3得分手威廉斯（Jalen Williams）因腿後肌拉傷連續第5場缺陣，雙方第4戰將在11日晚間於洛杉磯舉行。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／又是下半場被逆轉！湖人主場慘輸23分 雷霆3連勝聽牌

湖人隊今天回到主場迎接第三戰，但和第二戰劇本相似，上半場打完「紫金軍團」都是領先一方，但第三節優勢盡失，遭衛冕軍雷霆隊逆轉且一口氣拉開比數，最終湖人在洛杉磯以108：131吞敗，西區第二輪系列賽陷入0：3落後的絕對劣勢。

NBA／跌破眼鏡？柯爾和勇士再續約兩年 邁入第13個執教賽季

經過三周的討論商議，勇士隊決定和柯爾（Steve Kerr）再續前緣，這位60歲教頭答應球團的兩年合約，第13個總教練執教賽季仍在勇士開啟。

NBA／甩低潮！哈登關鍵三分彈澆熄活塞反撲 騎士G3開胡

系列賽前兩戰表現平平，「大鬍子」哈登（James Harden）今天東區第二輪第3戰展現球星價值，最後90秒完成3記關鍵進球，包括終場前25秒的後撤步三分球，為騎士隊甩開龍頭活塞隊緊追，最終以116：109守護主場，系列賽追到1：2。

NBA／史上第6支！衛冕軍雷霆前7戰全勝 過往3隊最終順利衛冕

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今天持續季後賽不敗之姿，全隊在米契爾（Ajay Mitchell）24分領軍下，今天在系列賽第3戰以131比108擊敗洛杉磯湖人，距西冠門票只差最後1勝。

NBA／忍痛錯失聽牌機會 「活塞一哥」解釋末節崩盤原因

在今日活塞騎士G3之戰，上半場打完活塞雖落後雙位數，但易籃後靠著當家主控兼球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）持續輸出，一度在決勝節幫助活塞追到1分差；但騎士主控哈登（James Harden）卻在關鍵時刻接管戰局，連拿7分包含一記致勝三分彈，終場騎士便以116：109擊退騎士。談到在第3戰錯失聽牌機會，康寧漢在賽後分享自己目前的心境，以及比賽最後兩節球隊如何作出調整。

NBA／飛人卡特代表籃網抽狀元！14％機率拚翻身 樂透代表名單一次看

2026年NBA選秀會樂透抽籤大會將於台灣時間11日凌晨3點在芝加哥登場，14支參與樂透抽籤的球隊也陸續公布代表人選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。