NBA／史上第6支！衛冕軍雷霆前7戰全勝 過往3隊最終順利衛冕

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今天持續季後賽不敗之姿，全隊在米契爾（Ajay Mitchell）24分領軍下，今天在系列賽第3戰以131比108擊敗洛杉磯湖人，距西冠門票只差最後1勝。

美聯社報導，雷霆主力亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天貢獻23分9助攻，全隊輕鬆將今年季後賽戰績推進至7勝0敗，也成為NBA史上第6支以7勝0敗邁向衛冕的冠軍隊伍。

前面5隊中，2016-17年騎士取得10勝0敗，但總冠軍賽不敵勇士；2000-01年湖人和1988-89年湖人都是季後賽11勝0敗開啟衛冕之旅，前者最終順利奪冠，後者則是遭「壞孩子軍團」活塞剃光頭；1992-93年公牛和1949-50年湖人都是7勝0敗，兩隊最後也都完成連霸大業。

雷霆本季對上湖人，例行賽加季後賽目前7戰全勝，3場季後賽更是贏下兵員不足的湖人多達59分，若加上例行賽，雷霆淨勝分更達到176分，平均輸分超過25分。雙方第3戰在許多方面與第2戰極為相似，湖人再次死命撐住上半場，不過進入第三節後就讓雷霆拉開差距。

雷霆全隊第三節得分以33比20大幅超越湖人，至此之後一路平坦，未受任何威脅順利拿勝。霍姆葛倫（Chet Holmgren）今天攻下18分並抓下9個籃板，3場比賽累積42投22中，其中籃下進攻29投28中，命中率達驚人的96.6%。

湖人詹姆斯今天攻下19分、8助攻和6籃板，里夫斯（Austin Reaves）貢獻17分和9助攻，但兩人合計32次僅命中12球，八村壘（Rui Hachimura）貢獻21分，也不足讓湖人在衛冕軍前保持競爭力。

肯納德（Luke Kennard）另為湖人增添18分，湖人自首輪對上休士頓火箭以來，最近6場已吞下5敗。

NBA得分王，同時也是湖人主將唐西奇（LukaDoncic）自4月2日拉傷腿肌後，連續缺席第14場比賽。外界認為他離傷癒復出仍有一段時間，這類傷勢的復原通常需要2個月。

亞歷山大儘管遭到對手有組織看管，首11投僅命中2球，不過今天仍拿下本系列個人最高分。

米契爾延續他在季後賽的崛起之路，這名比利時後衛連續第6場至少拿下14分，全場17投10中，今天得分更寫下個人在季後賽的新高。

除亞歷山大之外，雷霆其他球員今天也有不錯表現。湖人則是靠八村壘在上半場尚能與對手周旋。

雷霆第3得分手威廉斯（Jalen Williams）因腿後肌拉傷連續第5場缺陣，雙方第4戰將在11日晚間於洛杉磯舉行。