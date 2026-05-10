NBA／批評巴克利言論慘遭炎上！格林：我非常樂意公開道歉

勇士王朝元老級人物之一的「嘴綠」格林（Draymond Green）又因爭議言論惹上麻煩。此前在ESPN一檔節目中，格林針對NBA傳奇球星巴克利（Charles Barkley）批評「勇士王朝已終結」論述做出回擊。然而，當時格林反駁巴克利的說辭，如今卻遭外界「炎上」，並在網路引起軒然大波。格林在事後發表道歉聲明，並試圖澄清他並沒有任何不敬之意。

回顧當時，巴克利在ESPN節目《Inside the NBA》中，談到近幾年來奪下4座總冠軍的勇士王朝時稱：「勇士已經結束了，沒有不尊重的意思，每支老球隊都會經歷這一天。你們曾有過歷史級的偉大時代，但現在只是時間過去了而已。」對此格林在同一檔節目中回擊：「我想最大的目標，就是不要變成穿著火箭球衣的你。」

格林這番貶低傳奇球星的言論，迅速在網路上引起熱議與討論，外界認為他是在詆毀巴克利的職業生涯。格林隨後承認，他對事態發展如此迅速感到驚訝，在事件發生後，多位球界人士也對格林的言論進行反擊，如球員小瑞佛斯（Austin Rivers）、體育評論員派翠克（Dan Patrick）等人，隨後格林發表了道歉聲明，試圖緩頰緊張氣氛。

稍早，格林在自己節目《The Draymond Green Show》中澄清道：「我之所以會這麼說，是因為巴克利在他職業生涯中一直嘲諷的，其實就是在休斯頓火箭隊的最後2年。」回顧巴克利職業生涯最後2個賽季（1998-2000年）場均仍有16.1分、14.5分進帳，其實表現不俗；相較之下，現年36歲的格林本賽季場均為8.4分、5.5籃板、5.5助攻，使他批評巴克利的言論顯得「含金量」不足。

格林在最後也強調：「我無意冒犯。如果大家認為這是公開的不尊重，我非常樂意公開道歉。我的本意並非如此。」