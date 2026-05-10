NBA／雷霆又養出超級後衛？米契爾強勢崛起 300萬美元驚人投報率

為了不想被亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）予取予求，湖人在防守端特別針對性地執行包夾，確實也在系列賽3戰將他的場均得分壓在僅有21分，較例行賽整整少了10分，投籃和罰球次數也大幅降低，然而放大到整個戰局，卻無助於球隊平均輸分近20分的挫敗。

其中一大關鍵在於，雷霆在亞歷山大被降低出手次數、二把手威廉斯（Jalen Williams）也因傷作壁上觀之際，硬生生殺出一個年薪僅有300萬美元的2年級好手米契爾（Ajay Mitchell），以充滿侵略性的進攻手段，不斷摧毀湖人防線，可說是毫無招架之力。

統計顯示，米契爾3場比賽下來一場比一場得分還高，場均攻下20.7分6.7助攻3籃板1抄截，投籃命中率達53.3%。如此驚人的表現也讓美國媒體不禁發文讚嘆：「這是聯盟最佳合約嗎？」

事實上，米契爾早在今年例行賽就已經躍升成為雷霆陣中相當重要的雙能衛，特別是在威廉斯本季因傷缺席大半比賽的情況下，給了他非常充足的發揮空間，累積出賽57場，其中有16場擔任先發，場均可得13.6分3.6助攻3.3籃板1.2抄截，命中率達48.5%，讓他在年度最佳第六人獎項票選中獲得第5名。

回顧米契爾這一切的發跡，或許又能再一次感嘆雷霆高層的獨具慧眼。

在比利時出生長大的米契爾，曾短暫在法甲青訓隊與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）成為隊友，後續他進入加州大學Santa Barbara分校，即便是處於小學校，他仍靠著優異的進攻能力逐漸獲得球探注意，遂在2024年選秀會上以第二輪38順位加入雷霆。

雷霆當時為了順利引進這位身高6呎4吋的好手，先將華特斯（Lindy Waters III）送到勇士換來第52順位的波斯特（Quinten Post），之後又用第52順位加上現金向拓荒者換來第40順位的伊戈達羅（Oso Ighodaro），接著拿伊戈達的簽約權從尼克換來38順位的米契爾。

米契爾在新秀年就成為雷霆替補席主要栽培對象，只是因為受傷的因素最終僅出賽36場，在後續奪冠之旅也沒有太多表現機會。賽季結束後，雷霆把握時間點迅速用3年900萬美元的合約綁定米契爾。

按照合約內容，在今年領完300萬美元後，米契爾接下來兩年的年薪分別只有285萬美元，對照其攻守功能性和場上數據表現，這筆簽約的投報率可說是高到嚇人，已經不能只用物超所值來形容。

在今天雷霆3連勝聽牌的戰役中，米契爾17投10中獨拿24分10助攻4籃板3抄截，包括得分助攻抄截皆創下生涯季後賽新高，更重要的是，米契爾還是雷霆史上首位在季後賽完成至少20分10助攻0失誤的球員。

「米契爾的資歷不深，還面臨因傷缺席很長一段時間，但他是一位渴望進步又能保持謙遜的年輕人，他努力汲取養分，他在場上始終保持侵略性，他真的很棒。」雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）說道。另一方面，戴格諾也讚賞了米契爾在對位里夫斯（Austin Reaves）的表現。

對於自己在季後賽獲得外界極高關注，米契爾則表示：「對我來說，最重要的是上場時保持自信。我知道自己能做到什麼。當我上場後，我只想要全力以赴，幫助球隊贏球，全力釋放自我。」

對於這位冉冉升起的未來之星，雷霆可謂甜蜜煩惱，在米契爾合約走完之際，倘若他能持續如此表現，雷霆勢必得面臨昔日續簽哈登（James Harden）的兩難，在未來薪資空間壓力之下，恐怕難以負擔更大的合約金額，或許也只能選擇放手。

不過在考慮這些事情之前，雷霆眼前最重要的還是完成連霸大業。