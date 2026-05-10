NBA／談里夫斯G2找裁判「開會」事件 聯盟副總裁今正式回應

在雷霆G2以125：107戰勝湖人的比賽中，由於裁判在過程中做出多次爭議吹判，導致湖人隊後衛「村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）在賽後號召隊友向裁判開會，並進行激烈溝通，該事件隨即在網路引起熱議和討論。而NBA聯盟裁判發展和培訓高級副總裁麥卡琴（Monty McCutchen）也在稍早回應此事，並給出個人見解。

該場比賽兩隊在前三節打得激烈，也多次發生肢體接觸，包含里夫斯與雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的夾手拉扯動作，然而裁判的吹罰卻無法抹平兩隊間累積的怒氣。其中，最大爭議點發生在末節還剩5分多鐘時，湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在中距離一記投籃命中，且與雷霆防守球員發生肢體碰撞，裁判隨後響哨，原本以為是吹進算加罰，結果是出手不算的普通犯規。詹姆斯、湖人球員和總教練瑞迪克（JJ Redick）都氣到攤手，完全無法理解裁判做出的決定。

在湖人、雷霆G2比賽中，有多次爭議判罰。 法新社

賽後，根據場邊鏡頭捕捉到的畫面顯示，里夫斯和多名湖人球員圍住裁判理論，包含裁判戈博（John Goble），里夫斯還與裁判間進行了一次激烈溝通。隨後該場比賽的哨音爭議在社群媒體引發軒然大波。

稍早，得知此事的麥卡琴向籃球記者席格爾（Brett Siegel）發表看法，「我們希望展現專業精神，也希望我們的團隊能夠做到這一點。這是一年中最精彩的時刻，大家都充滿激情。當然，我們預料到會有一些衝突，作為裁判，我們會犯錯嗎？是的，我們承認這一點。」

NBA副總裁麥卡琴（中）過去為裁判出身。 美聯社

「里夫斯掌控著局面，戈博也很好地表達了自己的想法。比賽最後階段有幾個回合，關鍵在於規則的細微之處。我能理解在那種激情之下，球隊會產生分歧。如果賽後能進行有意義的對話，而且雙方沒有失控，我們希望確保自己不會採取防禦姿態，而是願意傾聽。」麥卡琴補充。