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NBA／又是下半場被逆轉！湖人主場慘輸23分 雷霆3連勝聽牌

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NBA／又是下半場被逆轉！湖人主場慘輸23分 雷霆3連勝聽牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷霆痛宰湖人3連勝聽牌。 法新社
雷霆痛宰湖人3連勝聽牌。 法新社

湖人隊今天回到主場迎接第三戰，但和第二戰劇本相似，上半場打完「紫金軍團」都是領先一方，但第三節優勢盡失，遭衛冕軍雷霆隊逆轉且一口氣拉開比數，最終湖人在洛杉磯以108：131吞敗，西區第二輪系列賽陷入0：3落後的絕對劣勢。

在當家球星唐西奇（Luka Doncic）持續因左大腿拉傷缺陣下，湖人今天上半場在八村壘外線前4次出手都命中下，首節雖以25：31落後，但第二節攻下34分，半場打完取得59：57微幅領先。

雷霆第三節馬上要回領先，多特（Luguentz Dort）外線率先破網後，米契爾（Ajay Mitchell）和當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也加入外圍開火行列，雷霆開節一波21：6攻勢拉開差距，加上湖人看板球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）籃下壓哨一擊「放槍」，三節打完反雷霆已拉開到90：79領先。

湖人第四節進攻稍見起色，里夫斯還有高難度的進算加罰「神仙球」，但雷霆單節狂轟41分，最後3分38秒湖人也將主力球員都換下。

首輪4戰橫掃太陽隊的雷霆，今天團隊7人得分兩位數，米契爾和亞歷山大各有24分和23分，將季後賽連勝場次推進到7場；湖人以八村壘三分球8投5中攻下21分最佳，詹姆斯19投7中拿19分外帶8助攻和6籃板。

系列賽第4戰將於台灣時間周二登場，湖人若能延長戰線，第5戰將回到奧克拉荷馬舉行。

湖人 唐西奇 米契爾 NBA季後賽

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