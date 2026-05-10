NBA／回應「季後賽軟手」質疑聲浪 哈登強調：全力贏得比賽才重要

騎士36歲老將後衛「大鬍子」哈登（James Harden）在先前對活塞G2表現差強人意，直至今天G3他才有回溫跡象，他全場攻下19分7助攻幫助騎士最終116：109擊敗活塞，驚險逃過「被聽牌」命運，哈登也在賽後採訪時，談到了外界稱他手部有傷的傳聞，以及回應那些過去批評他「在季後賽總是軟手」的言論。

哈登在與東區龍頭活塞的第2戰，全場上場37分鐘投13中3，命中率不到3成，最後僅拿10分6籃板3助攻，個人還發生多達4次失誤，正負值-15也是該場比賽全隊最低。根據相關報導指出，在賽後記者會上，哈登一直把左手深深地插在夾克口袋裡，看起來像是在用冰袋敷手，遭外界懷疑他手部有傷勢。

哈登在今天G3賽後接受採訪時，他首先強調自己依然健康，並無大礙；接著他談及先前用冰塊冰敷手的事情，他則語帶輕鬆地回應道：「年紀大了點，所以我得確保自己能保持年輕。」

再來，哈登也談到外界批評他在季後賽表現不佳的言論，「說實話，這真的跟其他人無關。關鍵在於我們在更衣室裡談論什麼，以及我們正在做什麼。我來這裡是為了找到自己的定位，弄清楚需要做什麼，並盡我所能做出貢獻。不管你是好還是壞，總會有各種各樣的議論。」

「這是一個成敗只有一球之差（make-or-miss）的聯盟。如果你得了30分，人們會稱讚你。如果你打得不好，或者得分不是你的職責，人們就會議論紛紛。在我的職業生涯中，我一直非常清楚球隊需要我做什麼，尤其是在我年紀漸長之後，我會竭盡全力贏得比賽。這才是最重要的。」哈登補充。

總結哈登今日表現，他在第3戰先發上場40分鐘內，得到19分和7助攻，並在第四節關鍵時刻掌控了比賽，單節狂拿9分，其中包括在比賽還剩25.9秒時所投進的關鍵三分彈，幫助騎士113：109領先，奠定了最後的勝基。目前騎士在系列賽仍以1：2落後活塞，下一戰G4將在台灣時間5月12日下周二上午舉行，地點同樣在騎士主場。