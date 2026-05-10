快訊

星期人物／死囚翻身 伊朗地下金融帝王回歸 對抗美制裁

NBA／又是下半場被逆轉！湖人主場慘輸23分 雷霆3連勝聽牌

針孔偷拍延燒 台南擴大稽查驚見連鎖醫美天花板有異 診所：病人同意

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／回應「季後賽軟手」質疑聲浪 哈登強調：全力贏得比賽才重要

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士老將「大鬍子」哈登。 法新社
騎士老將「大鬍子」哈登。 法新社

騎士36歲老將後衛「大鬍子」哈登（James Harden）在先前對活塞G2表現差強人意，直至今天G3他才有回溫跡象，他全場攻下19分7助攻幫助騎士最終116：109擊敗活塞，驚險逃過「被聽牌」命運，哈登也在賽後採訪時，談到了外界稱他手部有傷的傳聞，以及回應那些過去批評他「在季後賽總是軟手」的言論。

哈登在與東區龍頭活塞的第2戰，全場上場37分鐘投13中3，命中率不到3成，最後僅拿10分6籃板3助攻，個人還發生多達4次失誤，正負值-15也是該場比賽全隊最低。根據相關報導指出，在賽後記者會上，哈登一直把左手深深地插在夾克口袋裡，看起來像是在用冰袋敷手，遭外界懷疑他手部有傷勢。

哈登在今天G3賽後接受採訪時，他首先強調自己依然健康，並無大礙；接著他談及先前用冰塊冰敷手的事情，他則語帶輕鬆地回應道：「年紀大了點，所以我得確保自己能保持年輕。」

再來，哈登也談到外界批評他在季後賽表現不佳的言論，「說實話，這真的跟其他人無關。關鍵在於我們在更衣室裡談論什麼，以及我們正在做什麼。我來這裡是為了找到自己的定位，弄清楚需要做什麼，並盡我所能做出貢獻。不管你是好還是壞，總會有各種各樣的議論。」

「這是一個成敗只有一球之差（make-or-miss）的聯盟。如果你得了30分，人們會稱讚你。如果你打得不好，或者得分不是你的職責，人們就會議論紛紛。在我的職業生涯中，我一直非常清楚球隊需要我做什麼，尤其是在我年紀漸長之後，我會竭盡全力贏得比賽。這才是最重要的。」哈登補充。

總結哈登今日表現，他在第3戰先發上場40分鐘內，得到19分和7助攻，並在第四節關鍵時刻掌控了比賽，單節狂拿9分，其中包括在比賽還剩25.9秒時所投進的關鍵三分彈，幫助騎士113：109領先，奠定了最後的勝基。目前騎士在系列賽仍以1：2落後活塞，下一戰G4將在台灣時間5月12日下周二上午舉行，地點同樣在騎士主場。

NBA季後賽 James Harden 騎士 活塞

相關新聞

NBA／又是下半場被逆轉！湖人主場慘輸23分 雷霆3連勝聽牌

湖人隊今天回到主場迎接第三戰，但和第二戰劇本相似，上半場打完「紫金軍團」都是領先一方，但第三節優勢盡失，遭衛冕軍雷霆隊逆轉且一口氣拉開比數，最終湖人在洛杉磯以108：131吞敗，西區第二輪系列賽陷入0：3落後的絕對劣勢。

NBA／跌破眼鏡？柯爾和勇士再續約兩年 邁入第13個執教賽季

經過三周的討論商議，勇士隊決定和柯爾（Steve Kerr）再續前緣，這位60歲教頭答應球團的兩年合約，第13個總教練執教賽季仍在勇士開啟。

NBA／甩低潮！哈登關鍵三分彈澆熄活塞反撲 騎士G3開胡

系列賽前兩戰表現平平，「大鬍子」哈登（James Harden）今天東區第二輪第3戰展現球星價值，最後90秒完成3記關鍵進球，包括終場前25秒的後撤步三分球，為騎士隊甩開龍頭活塞隊緊追，最終以116：109守護主場，系列賽追到1：2。

NBA／雙方罰球數差距兩倍！安比德狠酸裁判：紐約贏球對大家比較好

尼克與76人季後賽第二輪G3於今日登場，雙方火藥味相當十足，不僅場上肢體碰撞頻繁，對裁判尺度更是相當不滿。最終尼克以108：94擊敗76人，系列賽取得3：0聽牌優勢。賽後，安比德（Joel Embiid）與唐斯（Karl-Anthony Towns）也紛紛對吹判表達不滿。

NBA／「我就是為大場面而生！」 溫班亞瑪攻防一體接管戰局 喊話系列賽還沒結束

儘管頂著5次犯規麻煩在身，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）卻是在第四節宰制整個局面，攻守兩端全面接管比賽。根據統計，溫班亞瑪在第3戰客場狂轟39分15籃板5阻攻，成為史上第4位在季後賽有如此表現的球星，率領馬刺拿下重要勝利。

NBA／裁判偏袒雷霆？德國坦克：湖人通常是罰球戰贏家

昨天湖人隊在季後賽第二輪G2以107：125輸給雷霆隊，賽後許多湖人球員和球迷認為裁判偏袒雷霆。不過傳奇球星「德國坦克」諾威茨基（Dirk Nowitzki）點出，湖人一直在罰球方面獲益，因此感到不習慣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。