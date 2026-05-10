NBA／不是詹皇、里夫斯！雷霆主帥談團隊防守首要針對目標

湖人、雷霆次輪賽事移至洛杉磯主場舉行，目前雷霆系列賽取得2：0領先優勢。在稍早G3開打前，雷霆隊總教練戴格諾（Mark Daigneault）在記者會上明確表示，他們團隊防守的首要限制目標不是湖人隊中巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）等人，而是湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）。

戴格諾首先強調：「他（艾頓）顯然是我們的重點目標，他是一位非常有天賦的球員，身材高大，手感柔和，控球能力出色。當你評估對陣這支球隊需要採取哪些措施才能取得優勢時，他絕對是關鍵人物之一。」

雷霆隊總教練戴格諾。 法新社

在湖人與火箭首輪系列賽的最後3場比賽中，艾頓場均貢獻14.7分、14.3籃板，投籃命中率高達62.5%。在與雷霆過去的2場比賽中，艾頓場均搶下11個籃板，並且在第1場和第2場比賽中分別各搶下5個進攻籃板，對對手禁區造成極大壓力。

考量到艾頓很有可能再度繳出恐怖的禁區主宰力，戴格諾堅信他和雷霆隊會盡全力限制住這位長人，「我們很清楚艾頓的能力，他我們需要控制住他。」