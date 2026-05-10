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NBA／甩低潮！哈登關鍵三分彈澆熄活塞反撲 騎士G3開胡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「大鬍子」哈登終場前25秒命中關鍵三分球，成功為騎士續命。 美聯社
「大鬍子」哈登終場前25秒命中關鍵三分球，成功為騎士續命。 美聯社

系列賽前兩戰表現平平，「大鬍子」哈登（James Harden）今天東區第二輪第3戰展現球星價值，最後90秒完成3記關鍵進球，包括終場前25秒的後撤步三分球，為騎士隊甩開龍頭活塞隊緊追，最終以116：109守護主場，系列賽追到1：2。

哈登全場14投8中拿19分，最後7分出現在關鍵時刻，加上米契爾（Donovan Mitchell）攻下全場最高35分、10籃板，中鋒艾倫（Jarrett Allen）挹注18分，聯手助隊系列賽開胡，讓活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）27分、10籃板、10助攻的「大三元」做白工。

回到主場的騎士，首節以32：30微幅領先，第二節打出32：18攻勢更擴大領先到兩位數，不過第三節騎士僅拿19分，上半場優勢全花光。

第四節活塞射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）投進三分彈將比數104：104追平，不過騎士先有史特魯斯（Max Strus）投進超前球，哈登再挺身而出，連兩次跳投破網，康寧漢飆進三分球追到109：110時，哈登最後25秒立刻以單場第3記三分彈回應，加上羅賓森搶頭外線失手，米契爾最後3罰俱中，讓騎士最終以7分差守護勝利。

米契爾今天也達到季後賽生涯2000分里程碑，他只花73場比賽就達成，是NBA史上第三快，也是聯盟季後賽2000分俱樂部的現役第9人。

活塞康寧漢雖完成「大三元」但也出現8失誤，哈里斯（Tobias Harris）的21分是活塞次高。

系列賽第4戰將於台灣時間12日登場。

哈登 活塞 米契爾 NBA季後賽

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