NBA／騎士擋下活塞大反撲成功續命 哈登：重點是保持冷靜

克里夫蘭騎士憑藉米契爾（Donovan Mitchell）狂砍35分，以及哈登（James Harden）終場前的精彩表現，今天以116比109擊敗底特律活塞，在NBA東區準決賽第3戰搶下關鍵勝利。

法新社報導，騎士前兩戰在底特律吞敗，但本季季後賽主場至今仍維持不敗，包括首輪與多倫多暴龍鏖戰7場的系列賽中，雙方都是地主隊贏球。

更重要的是，騎士避免陷入0比3落後劣勢，因為NBA史上從未有球隊能在這種落後劣勢反敗為勝，逆轉贏得系列賽。

米契爾此役貢獻10籃板、4助攻。至於前兩戰表現低迷、承受極大壓力的3屆得分王哈登，則在關鍵末節找回身手，全場19分當中有9分在戰況激烈的第四節拿下。

他在第四節後段連拿7分，其中包括剩25.9秒時投進的一記致命三分球，將騎士領先擴大到4分。

儘管活塞的康寧漢（Cade Cunningham）全場轟下27分、10籃板、10助攻的大三元表現，成為史上第4位生涯前15場至少都砍20分的球員，騎士依舊頂住壓力，成功守住勝利。

騎士在第1節一度落後達7分，但第二節憑藉米契爾精準穩健的發揮掌控局勢。騎士在半場結束時以64比48領先，第三節開局更將差距擴大到17分。不過活塞隨後展開反撲，打出一波12比0攻勢反超前，但騎士也立刻回敬一波9比0，再度奪回領先。

這場拉鋸戰中，騎士帶著83比81的微弱優勢進入末節。東區頭號種子活塞在終場前不到4分鐘時一度超前，但騎士隨即再度做出反擊。

哈登表示：「在我們領先17分時，他們打出一波反撲。這種場面我們見多了，重點是保持冷靜並贏下比賽，而我們做到了。」