NBA／雙方罰球數差距兩倍！安比德狠酸裁判：紐約贏球對大家比較好
尼克與76人季後賽第二輪G3於今日登場，雙方火藥味相當十足，不僅場上肢體碰撞頻繁，對裁判尺度更是相當不滿。最終尼克以108：94擊敗76人，系列賽取得3：0聽牌優勢。賽後，安比德（Joel Embiid）與唐斯（Karl-Anthony Towns）也紛紛對吹判表達不滿。
「我不太確定，也許只有我們這邊的犯規被放大吧。」安比德表示。
安比德進一步說道，「他們罰了32球，我們只有16球。我們又不是一支一直投三分的球隊，我們很多都是切入、持球攻擊。所以我也不知道。」
隨後安比德更語帶諷刺補上一句，「看來紐約贏球對大家比較好吧。所以我們只能抱著『不要犯規』的心態，盡量別讓自己陷入會被利用的情況。」
另一邊，唐斯同樣對吹判相當無奈。比賽中，他與安比德在籃下卡位時雙雙倒地，原先裁判吹判安比德犯規，但76人挑戰成功後改判為唐斯犯規，也讓他在第二節就吞下個人第3犯，被迫提前下場休息。
當被問到是否對改判感到意外時，唐斯則冷冷回應，「現在已經沒有什麼事情會讓我感到意外了。」
事實上，此役尼克確實獲得32次罰球機會，而76人僅有16次。不過尼克直到第二節才首次站上罰球線，其中還有4次是76人刻意對尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）使用「駭客戰術」所造成。
值得一提的是，雙方前兩戰罰球數其實差異不小。G1時，76人曾以34：17大幅領先尼克；而缺少安比德的G2，76人同樣以28：25稍微占優。
此役Embiid在缺席G2後回歸，全場出賽35分鐘，繳出18分、6籃板、5助攻，但仍無法幫助76人避免陷入絕境。
《獅王背後的故事》
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