NBA／「我就是為大場面而生！」 溫班亞瑪攻防一體接管戰局 喊話系列賽還沒結束

儘管頂著5次犯規麻煩在身，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）卻是在第四節宰制整個局面，攻守兩端全面接管比賽。根據統計，溫班亞瑪在第3戰客場狂轟39分15籃板5阻攻，成為史上第4位在季後賽有如此表現的球星，率領馬刺拿下重要勝利。

溫班亞瑪全場18投13中、罰球12投10中，不僅在禁區持續形成巨大威嚇，更在第四節獨拿16分，徹底澆熄灰狼反撲氣焰。賽後談到這場勝利的感想，溫班亞瑪透露就像「穩住整艘船」，他表示：「我們一直保持領先，不需要急躁，只需要持續穩定執行計畫。」

這場比賽雙方一路緊咬，第四節剩下6分18秒時，麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）成功製造溫班亞瑪第5犯，兩罰俱中後將比分追到只差1分。面對灰狼強壯高大的鋒線群，馬刺眼下可說是危機四伏。

不過總教練強森（Mitch Johnson）並未選擇保守處理，而是讓溫班亞瑪短暫休息約1分鐘後就重新派回場上。「我們不打算保留任何子彈。我們會繼續讓他打，如果最後犯滿離場，那就到時候再處理。」

強森的堅持收到絕佳回報，溫班亞瑪不僅沒有提前畢業，他還在接下來的時間內攻下關鍵7分、整個第四節獨拿16分，還有重要助攻和籃板，在場上幾乎無所不在，幫助球隊將領先優勢擴大，確保勝利到手。

「自從踏進聯盟那一天起，我就一直在等待這種時刻。」溫班亞瑪，「每次比賽前我都會感受到那種興奮感，那種熱血沸騰的感覺。而且隨著比賽進行，那股情緒只會越來越強烈。我就是為了這種時刻而生的，我熱愛這種感覺勝過一切。」

談到球隊在比賽中的調整，他則強調最重要的是保持冷靜與信任體系。「我們要做的，就是穩住情緒，重新找回自己的節奏、感覺與能量，讓自己再次投入比賽，同時完成調整與恢復。因為我知道教練團會告訴我們該怎麼做，只要我們相信自己的體系，保持穩定並堅持執行，我們就會沒事的。」

溫班亞瑪也提到老教頭波波維奇（Gregg Popovich）對他的幫助。「我每天都會和他交流，他一直囑咐我要穩穩壓住節奏，打球踏實，不要過於急躁。」

儘管打出驚人數據和展現關鍵時刻強心臟，但溫班亞瑪依然戒慎恐懼。「我認為我們現階端並沒有達成什麼，系列賽的工作甚至還沒完成一半。」