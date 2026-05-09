NBA／托尼兄弟執法「失控」？灰狼主帥怒噴：把那3秒還我

灰狼今日在西區季後賽第二輪G3主場以108：115不敵馬刺，系列賽陷入1：2落後。不過比賽過程中，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）與裁判托尼兄弟（Tony Brothers）爆發激烈衝突，反而成為賽後最大焦點。

事情發生在第四節剩下5分多鐘時，當時灰狼進攻陷入混亂，芬奇試圖喊暫停重新部署，但托尼兄弟疑似延遲吹停比賽，讓芬奇相當不滿，甚至氣到直接踩進場內抗議。

「我當時跟他說，『把那3秒還給我。』他明明有聽到我喊暫停，但卻直接無視，繼續讓比賽進行，差點害我們發生失誤。」芬奇賽後怒批。

托尼兄弟顯然也對芬奇的反應感到不滿，隨後直接朝灰狼板凳區走去，雙方開始爆發口角。所幸中鋒里德（Naz Reid）第一時間出面阻止，才暫時平息衝突。

不過事情並未就此結束，芬奇之後再次走向托尼兄弟詢問球權發球位置，結果托尼兄弟又情緒激動朝他靠近，雙方火藥味再度升高。

「他直接失控了。」芬奇直言。

最後包括海蘭德（Bones Hyland）與灰狼助教普里吉歐尼（Pablo Prigioni）都趕緊上前攔住托尼兄弟，才沒有讓衝突進一步擴大。

一旁的當家球星愛德華（Anthony Edwards）則緩頰表示，「這就是最高層級的競爭。我們想贏，芬奇想贏，托尼兄弟就是托尼兄弟，我們都愛他。」