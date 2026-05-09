NBA／裁判偏袒雷霆？德國坦克：湖人通常是罰球戰贏家

昨天湖人隊在季後賽第二輪G2以107：125輸給雷霆隊，賽後許多湖人球員和球迷認為裁判偏袒雷霆。不過傳奇球星「德國坦克」諾威茨基（Dirk Nowitzki）點出，湖人一直在罰球方面獲益，因此感到不習慣。

湖人是NBA最具代表性球隊，過去很多球迷都質疑聯盟偏袒湖人，2002年季後賽國王輸給湖人的季後賽系列賽，被外界視為史上最大黑哨之一。

近年湖人罰球數差距都名列前茅，許多球隊總教練都公開抱怨過，裁判偏袒湖人。本季當家球星唐西奇（Luka Doncic）場均10.2次罰球，聯盟第1。湖人例行賽季多對手457次罰球，馬刺隊311次排第2，雷霆107次只有第11。季後賽目前為止，湖人8場比賽累積只多對手7次罰球，雷霆6場多24次罰球。

雷霆這兩年也成為其他球隊球迷攻擊對象，除了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人買犯成功次數多，防守球員大尺度動作很少被吹犯規，也受到質疑。

這兩支哨音爭議最多的球隊如今正面交鋒，雙方球迷各說各話，諾威茨基表示，「湖人通常是贏下罰球大戰的那支球隊，所以這對他們來說有點新鮮，他們現在確實有點慘。」

湖人球員可能因抱怨收到罰款，諾威茨基強調這是季後賽的一部分，「這是你必須跟裁判溝通施壓的事，必須替下一場比賽鋪好路，這就是季後賽的一部分。」

快艇傳奇大前鋒葛里芬（Blake Griffin）也補充說，「大多數人可能會很驚訝，但當你把這些話公開說出來時，實際上真的會有效。」