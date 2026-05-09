聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／讚布朗森是史上最偉大FA簽約 巴克利：尼克曾20年沒存在感
尼克隊近年成為季後賽常客，傳奇球星巴克利（Charles Barkley）今天在節目直言，布朗森（Jalen Brunson）是史上最偉大自由球員市場簽約。
布朗森2018年選秀第33順位被獨行俠隊選中，2022年季後賽他與唐西奇（Luka Doncic）組成雙槍，場均得分21.6分。休賽季他與尼克簽4年1.04億美元合約後，一路效力尼克至今，後來被發現違規招募，尼克因此賠掉一張二輪選秀權。
巴克利在節目上提到布朗森這筆簽約，「我覺得他最迷人的地方在於，沒人知道他原來這麼強。他在達拉斯的時候，你會覺得是一名穩定替補，布朗森可能是史上最偉大自由球員簽約。」
巴克利進一步解釋，「自從他來到尼克後，這支球隊就重新變得有話題性。自從尤英（Patrick Ewing）離開後，他們大概20年沒存在感。我認為布朗森加盟尼克，是史上最偉大自由球員簽約。」
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。