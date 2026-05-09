NBA／讚布朗森是史上最偉大FA簽約 巴克利：尼克曾20年沒存在感

尼克隊近年成為季後賽常客，傳奇球星巴克利（Charles Barkley）今天在節目直言，布朗森（Jalen Brunson）是史上最偉大自由球員市場簽約。

布朗森2018年選秀第33順位被獨行俠隊選中，2022年季後賽他與唐西奇（Luka Doncic）組成雙槍，場均得分21.6分。休賽季他與尼克簽4年1.04億美元合約後，一路效力尼克至今，後來被發現違規招募，尼克因此賠掉一張二輪選秀權。

巴克利在節目上提到布朗森這筆簽約，「我覺得他最迷人的地方在於，沒人知道他原來這麼強。他在達拉斯的時候，你會覺得是一名穩定替補，布朗森可能是史上最偉大自由球員簽約。」

巴克利進一步解釋，「自從他來到尼克後，這支球隊就重新變得有話題性。自從尤英（Patrick Ewing）離開後，他們大概20年沒存在感。我認為布朗森加盟尼克，是史上最偉大自由球員簽約。」