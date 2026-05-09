NBA／勇士王朝早已結束！巴克利狠酸格林「不是同一個等級」

近日，勇士老將格林（Draymond Green）與名人堂球星巴克利（Charles Barkley）的隔空交火，成為近期NBA熱門話題。一切起因於巴克利在節目中直言，勇士王朝已正式結束，甚至認為格林與柯瑞（Stephen Curry）若還想再拚冠軍，或許該考慮離隊。

「勇士已經結束了，沒有不尊重的意思，每支老球隊都會經歷這一天。你們曾有過歷史級的偉大時代，但現在只是時間過去了而已。」巴克利表示。

對此，格林隨後在《Inside the NBA》節目中反擊，「我想最大的目標，就是不要變成穿著火箭球衣的你。」

這番話顯然是在暗諷巴克利生涯晚期轉戰火箭時，未能成功奪冠。雖然巴克利當時已不在巔峰，但四個賽季仍能繳出場均16.5分、12.2籃板與3.9助攻，甚至曾率領火箭打進西區冠軍戰，只是最終敗給爵士。

不過巴克利近日接受《The Dan Patrick Show》訪問時，再度強硬回擊。

「勇士過去三、四年根本不算真正有競爭力，他們一直都在附加賽。進附加賽不算真正打進季後賽，那只是聯盟額外增加比賽數量的產物。」

巴克利進一步強調，「如果勇士現在真的還有影響力，格林根本不會坐在攝影棚跟我一起錄節目。」

此外，巴克利坦言自己並不會因為格林的言論感到受傷，「我從不向下回應。格林是個好球員，也有很棒的生涯，但我們不是同一個等級。」

「他對我做人身攻擊，但我不會太在意。我以前也批評過別人，別人同樣也會回擊我。」格林說道。

如今隨著勇士連年在附加賽與季後賽邊緣掙扎，外界也開始討論，這支曾經統治聯盟的王朝球隊，是否真的已正式走入尾聲。