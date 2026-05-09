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NBA／攻守制霸！溫班亞瑪39分飆歷史紀錄 第四節率馬刺力壓灰狼

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪繳出歷史級數據表現。 美聯社
溫班亞瑪繳出歷史級數據表現。 美聯社

前一場大勝扳回一城的馬刺，今天前往明尼蘇達作客，灰狼全場幾乎僅用7人作戰，試圖在自家搶下領先優勢，然而這一切都被溫班亞瑪（Victor Wembanyama）所摧毀。

溫班亞瑪整場奮戰39分鐘，18投13中包含3記三分球、12罰10中，在身背5犯的情況下，狂砍生涯季後賽新高39分，外加15籃板5阻攻；特別是在第四節個人獨拿16分，帶領馬刺擺脫灰狼的糾纏，以115比108拿下重要勝利，系列賽形成2比1。

根據統計，溫班亞瑪成為季後賽史上第4位單場至少拿下35分15籃板5阻攻的球員，前3人分別是歐尼爾（Shaquille O'Neal，3次）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon，3次）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar，2次）。

灰狼回到自家主場沒想到手感彷彿還在前一戰，前6分鐘僅靠罰球得到1分，不過馬刺雖持續速度戰不斷壓迫，但同樣屢投不進，錯失進一步拉開比分的機會。陷入13分落後的灰狼建立防線逐漸反攻，先是打出9比0攻勢，之後愛德華連續轟進三分球，首節結束追到僅有1分差。

進入第二節雙方依然呈現焦土戰狀態，在各自防守壓制下命中率沒有太大提升，比分也形成互咬；上半場結束前，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）命中壓哨三分球，兩隊戰成51比51平手。

下半場戰況與前兩節有所不同，雙方似乎找回手感，頻頻外線互轟，命中率皆超過5成，馬刺揮別上半場三分球16投3中的陰霾，單節命中6記三分球，一波7比2攻勢，在三節打完後取得86比79領先。

第四節之初，溫班亞瑪禁區、外線接連得分，個人獨拿9分，但灰狼靠著多森姆（Ayo Dosunmu）、夏農（Terrence Shannon Jr.）適時跳出來搶分，還是緊咬分數。第四節中溫班亞瑪吞下第5次犯規，眼見灰狼急起直追，溫班亞瑪出現掌管比賽，不僅助攻隊友還連投帶罰拿下重要的7分；反觀灰狼搶投外線屢屢失手，讓馬刺拚下幾波球權，最後在驚濤駭浪中收下比賽。

除了溫班亞瑪外，福克斯（De'Aaron Fox）得到17分5助攻3籃板，卡瑟爾（Stephon Castle）13分12助攻4籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）13分5籃板3助攻。替補的強森（Keldon Johnson）得到11分，哈波（Dylan Harper）6分4籃板。

灰狼以愛德華的32分14籃板6助攻為最佳，麥克丹尼爾斯17分7籃板，里德18分9籃板5助攻；藍道（Julius Randle）12分6籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）13分7籃板3阻攻，多森姆11分7籃板4助攻，夏農11分。

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