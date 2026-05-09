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NBA／準備梭哈米契爾？火箭握大量選秀籤恐醞釀大交易

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭有可能再次投入球星交易市場，米契爾被點名是潛在目標之一。 法新社。
火箭有可能再次投入球星交易市場，米契爾被點名是潛在目標之一。 法新社。

火箭在季後賽首輪遭湖人淘汰後，根據美媒最新消息，火箭有可能再次積極投入球星交易市場，而米契爾（Donovan Mitchell）則被點名是潛在目標之一。

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）分析，火箭目前擁有大量未來資產，包括太陽2027與2029首輪籤、獨行俠2029首輪籤，以及與籃網的2027選秀互換權，具備發動重磅交易的條件。

「如果火箭想完成大型交易，而騎士未來又願意討論米契爾，那我完全能想像火箭會積極追求他。」麥克馬洪說道。

米契爾進入聯盟後，9個賽季全數打進季後賽，累積72場季後賽經驗，近3季更連續率領騎士闖過首輪，被認為能補足火箭年輕核心最缺乏的「季後賽領導力」。

此外，米契爾目前合約將在2027-28賽季結束後到期，若騎士未來無法再次衝擊冠軍，且米契爾不願提前續約，球團將不排除提前交易止損。

另一方面，外界也持續關注杜蘭特Kevin Durant）在火箭的未來。不過根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）透露，火箭目前「沒有立即交易杜蘭特的打算」。

不過席格爾也提到，接下來最大的問題，在於杜蘭特是否會向球團施壓要求補強，甚至再次萌生「轉隊念頭」。

「這可能才是最關鍵的問題，尤其先前還傳出疑似杜蘭特使用匿名帳號批評部分隊友與質疑隊友球商。」席格爾表示。

杜蘭特去年10月才與火箭簽下2年9000萬美元延長合約，也代表火箭原先確實希望圍繞他持續補強。

報導指出，火箭管理層當初交易來杜蘭特，除了希望提升爭冠實力，更希望他能帶領年輕核心成長，因此球隊現階段仍相信他的重要性。

本季杜蘭特依舊維持高檔表現，場均可攻下26分、5.5籃板與4.8助攻，投籃命中率52%、三分命中率41.3%。

杜蘭特 Donovan Mitchell Kevin Durant 騎士 火箭

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