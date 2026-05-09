NBA／金塊將掀震撼彈？老闆鬆口：除了約柯奇都可能被交易

金塊在季後賽首輪遭灰狼淘汰後，休賽季動向也成為外界焦點。對此，金塊老闆克倫克（Josh Kroenke）近日坦言，除了當家球星約柯奇（Nikola Jokic）之外，其餘球員都可能成為交易討論對象。

「我認為除了交易約柯奇之外，其他事情都有可能發生，當然，我們也會把『維持原陣容』列為選項之一。」克倫克表示。

事實上，金塊原先被外界看好有機會再次衝擊冠軍，但本季卻受到傷病困擾，包括華森（Peyton Watson）缺席例行賽後段，以及葛登（Aaron Gordon）在首輪系列賽因傷缺陣部分比賽。

「我們所有人都得照照鏡子，想想該怎麼幫助葛登。因為只要他健康，我們整支球隊都會變得更好。」克倫克說道。

儘管金塊本季例行賽繳出54勝28敗、西區第三的成績，不過帶著12連勝氣勢進入季後賽後，卻在首輪6場遭灰狼淘汰。統計顯示，包含季後賽在內，金塊球員本季合計缺席高達245場比賽。

不過克倫克仍對這套核心陣容抱持信心，「我原本認為，只要這支球隊健康，我們有能力成為60到65勝的隊伍，只是我們始終沒有真正完整展現過。所以我才說，所有選項都必須被討論，包括原班人馬再拚一次。我真的還是相信這個團隊。」

目前看來，總教練艾德曼（David Adelman）短期內位置仍相對穩固，尤其這是他執教的首個完整賽季，加上與約柯奇關係良好，外界普遍認為他暫時不會面臨下台壓力。

「我對艾德曼有百分之百信心，綜合所有情況來看，我認為他執教了一個非常出色的賽季。當約柯奇缺席時，我認為那正是他與教練團最閃耀的時候，他們在陣容運用上做了很多很有創意的調整。」

然而，接下來最大的問題仍是薪資壓力，目前下季先發陣容薪資已突破1.84億美元，加上布勞恩（Christian Braun）與葛登新合約即將生效，也讓球隊續留華森變得更加困難；約柯奇則具備資格在今夏簽下一份4年、總值上看2.9億美元的超級延長合約，而他本人也已透露有意續約留隊。

「華森今年成長很多，我們當然希望他能長期待在金塊。」副總裁坦澤（Ben Tenzer）表示。

不過根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）分析，金塊今夏仍可能針對部分主力進行調整，考量到球隊有限的資產與交易空間，幾乎可以確定，金塊將會對幾名重要副核心進行變動。

報導點名葛登、射手強森（Cam Johnson）與布勞恩都可能成為休賽季交易討論對象。

至於本季首度入選明星賽的穆雷（Jamal Murray），則被認為是最具市場價值、也最可能換回大量資產的球星之一。