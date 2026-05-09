NBA／唐西奇交易風暴後重整！獨行俠迎新總管 曾是ESPN選秀分析師

獨行俠在經歷動盪的2025-26年賽季後，季末首要便是展開管理層重整。球團今天宣布，聘請前拓荒者總管助理施密茲（Mike Schmitz）擔任新任總管，未來將在新任總裁尤基利（Masai Ujiri）麾下，負責球隊日常籃球營運事務。

施密茲過去曾是知名選秀分析師，自2017年起加入《ESPN》擔任選秀分析專家，2022年則轉戰拓荒者管理階層，擔任總管的助理，參與球探、選秀與球員評估工作。如今他將在達拉斯負責包括球探、球員人事、策略規劃以及跨部門協調等多項業務，成為尤基利上任後的重要核心班底之一。

尤基利在聲明中盛讚施密茲的能力與人格特質，他表示：「施密茲是NBA最受尊敬的球員評估專家與籃球頭腦之一。他擁有智慧、紀律、謙遜以及不懈的工作態度。更重要的是，他非常了解如何建立一支理念一致、能夠合作無間的籃球團隊文化。我們正在達拉斯打造特別的藍圖，而施密茲將會是其中的重要一部分。」

施密茲也對加入獨行俠表達興奮之情。他表示：「能夠加入達拉斯獨行俠是非常難得的機會。我非常尊敬尤基利、球隊老闆團隊，以及他們對這支球隊未來的願景。我很期待和現有團隊合作，一起打造具備冠軍競爭力的組織。」

獨行俠高層職位自去年11月便持續懸缺，當時球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）開除總管哈里森（Nico Harrison）。那次決定發生在球隊開季僅打出3勝8敗之後，加上外界對於2025年2月震撼交易唐西奇（Luka Doncic）至湖人的操作持續強烈反彈，使球團面臨巨大壓力。

事實上，獨行俠才剛在2024年闖進總冠軍賽，卻送走當家球星唐西奇，球隊戰績與聲勢直線下滑，也讓管理層飽受批評。

如今達拉斯將希望寄託於全新管理團隊。獨行俠預計在下個月選秀會中再次握有高順位籤，而他們去年才剛以狀元籤選進年度最佳新秀佛雷格（Cooper Flagg），外界也關注施密茲這位以選秀眼光著稱的管理人才，能否幫助獨行俠重新打造爭冠核心。