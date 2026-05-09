NBA／「維拉諾瓦三劍客」合砍68分 尼克末節打爆76人3：0聽牌

季後賽第二輪陷入0比2落後的76人隊回到主場，當家中鋒安比德（Joel Embiid）傷癒復出，尼克隊主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）傷退，沒想到尼克仍佔上風，末節一波流猛攻，終場以108比94拿下勝利，尼克系列賽取得3比0聽牌。

喬治（Paul George）首節就狂轟15分，幫助76人4分領先。第二節前半段尼克打出12：3攻勢逆轉，76人靠著烏布瑞（Kelly Oubre）壓哨三分球，將分差控制在8分落後。

第三節雙方勢均力敵，末節76人一度追近至4分，尼克轟出一波13：2攻勢，最後2分鐘76人換下主力球員，終場以14分之差吞敗。

尼克「維拉諾瓦三劍客」合砍68分，布朗森（Jalen Brunson）狂轟33分9助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）攻下23分，哈特（Josh Hart）貢獻12分11籃板。唐斯（Karl-Anthony Towns）陷入犯規麻煩只打25分鐘，得到8分12籃板7助攻

76人方面，烏布瑞攻下22分8籃板都是全隊最高，安比德只進帳18分，馬克西（Tyrese Maxey）得到17分，喬治首節拿下15分後，一分未得。