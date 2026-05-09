NBA／「維拉諾瓦三劍客」合砍68分 尼克末節打爆76人3：0聽牌
季後賽第二輪陷入0比2落後的76人隊回到主場，當家中鋒安比德（Joel Embiid）傷癒復出，尼克隊主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）傷退，沒想到尼克仍佔上風，末節一波流猛攻，終場以108比94拿下勝利，尼克系列賽取得3比0聽牌。
喬治（Paul George）首節就狂轟15分，幫助76人4分領先。第二節前半段尼克打出12：3攻勢逆轉，76人靠著烏布瑞（Kelly Oubre）壓哨三分球，將分差控制在8分落後。
第三節雙方勢均力敵，末節76人一度追近至4分，尼克轟出一波13：2攻勢，最後2分鐘76人換下主力球員，終場以14分之差吞敗。
尼克「維拉諾瓦三劍客」合砍68分，布朗森（Jalen Brunson）狂轟33分9助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）攻下23分，哈特（Josh Hart）貢獻12分11籃板。唐斯（Karl-Anthony Towns）陷入犯規麻煩只打25分鐘，得到8分12籃板7助攻
76人方面，烏布瑞攻下22分8籃板都是全隊最高，安比德只進帳18分，馬克西（Tyrese Maxey）得到17分，喬治首節拿下15分後，一分未得。
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。