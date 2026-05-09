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NBA／受夠「假摔」文化？波格丹諾維奇：直接紅牌驅逐

聯合新聞網／ 綜合報導
波格丹諾維奇認為聯盟應針對「假摔」祭出更嚴格的處罰。 美聯社。
波格丹諾維奇認為聯盟應針對「假摔」祭出更嚴格的處罰。 美聯社。

近年來，「假摔」一直是NBA爭議話題之一，隨著重播輔助判決與挑戰制度越來越普及，球迷與球員對於部分誇張肢體動作的不滿聲音也逐漸增加。對此，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也在社群媒體上拋出一項提案，認為聯盟應針對「假摔」祭出更嚴格的處罰。

「我覺得籃球也該有紅牌制度了。如果球員靠假摔想取得優勢，經過重播檢視後，就直接紅牌驅逐出場。謝謝。」波格丹諾維奇寫道。

事實上，聯盟已針對假摔設有警告與罰款制度，但仍有不少人認為實際嚇阻效果有限。

現年33歲的波格丹諾維奇本季效力快艇，本賽季出賽23場，場均可貢獻7.4分、2.6籃板與2.2助攻，投籃命中率38.8%、三分命中率34.7%。

而在NBA生涯526場比賽中，波格丹諾維奇累積場均14分、3.3籃板與3.2助攻，三分命中率則維持在38.1%。

NBA季後賽 波格丹諾維奇 NBA 社群媒體

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