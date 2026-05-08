NBA ／名記爆料不是字母哥！「爵士」已成布朗交易熱門人選

隨著塞爾蒂克本季提前於季後賽出局，球隊內部氣氛與未來方向也開始出現各種討論。其中，球星布朗（Jaylen Brown）的未來更成為外界關注焦點，甚至傳出可能被擺上交易桌。

根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）透露，公鹿正密切關注布朗動向，也肯定準備好打電話給塞爾蒂克，甚至不排除以「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）為核心討論交易可能性。

除此之外，名人堂球星麥葛瑞迪（Tracy McGrady）也曾表示，布朗對塞爾蒂克球團感到相當沮喪，「他的挫折感其實更深層來自球團內部，只是外界目前還不知道細節。我聽到很多關於布朗與塞塞爾蒂克之間的問題。」

不過根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）透露，塞爾蒂克雖然曾在交易截止日前對字母哥表達興趣，但實際上更偏向「試探性詢問」，並未真正進入積極追求階段。

「我從來不覺得波士頓是字母哥真正的熱門下家，同時我也沒有感受到字母哥對加盟塞爾蒂克有太大興趣。」費雪說道。

對此，爵士則被點名可能成為潛在追求者之一。

有美媒提出交易構想，若爵士今年選秀順位落在第6或第7順位，球隊或許能以當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）搭配高順位選秀權，向塞爾提克換取布朗。

由於馬卡南與布朗合約金額相近，交易操作上具備可行性。對塞爾蒂克而言，除了能獲得全明星等級前鋒外，還能補進高順位新秀；而對爵士來說，布朗則被認為更符合球隊目前陣容需求。

報導指出，布朗不僅能補強側翼防守，也能與內線主力傑克森（Jaren Jackson Jr.）、中鋒凱斯勒（Walker Kessler）組成極具壓迫感的防守前場。

此外，布朗若轉戰爵士也將有機會真正成為球隊「頭號核心」，不再只是另一位超級球星身旁的副手角色。目前布朗是否真的會離開塞爾蒂克仍未知，但隨著休賽季逼近，相關傳聞勢必將持續升溫。